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GALAX выпустила однослотовую видеокарту RTX 4060 TI MAX
Видеокарта показала хорошую производительность и температурные показатели, но будущим владельцам придется смириться с очень большим уровнем шума на высоких нагрузках

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 GALAX решила создать видеокарту среднего класса, которая подойдет для систем с очень ограниченным пространством. Если на материнской плате есть один свободный слот, то это не будет проблемой для установки новой видеокарты RTX 4060 Ti.

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 Модель MAX представляет собой однослотовую карту с системой охлаждения, включающей один нагнетательный вентилятор. На данный момент GALAX в Китае выпустила только одну модель с таким дизайном. Только модель на 16 ГБ получила такой кулер. Как известно, модели с большим объемом памяти в настоящее время пользуются большим спросом из-за их использования в рабочих нагрузках, связанных с ИИ. RTX 4060 Ti 16 ГБ, вероятно, является хорошим выбором, учитывая, что она имеет тот же объем памяти, что и RTX 4070 Ti SUPER или RTX 4080, но стоит дороже, чем Arc A770, которая имеет такой же объем памяти.

 RTX 4060 Ti 16 ГБ имеет относительно небольшую мощность — всего 165 Вт. Это всего на 5 Вт больше, чем у модели на 8 ГБ. Карта основана на графическом процессоре AD106 с 4352 ядрами CUDA, работающими на частоте до 2,5 ГГц. Однослотовая модель MAX не имеет заводского разгона.

 Что касается реальной работы, карта хорошо показала себя в тепловых тестах: максимальная температура графического процессора составила 69,5 °C, а температура самой горячей точки — 81,9 °C, что вполне соответствует тому, что показывают другие модели. В режиме ожидания температура карты повышается примерно до 43,6°C, что немного выше, чем у большинства нестандартных моделей.

 При нагрузке единственный вентилятор набирает скорость до 3100 об/мин, что составляет около 84% от максимальной скорости. На расстоянии 50 см от карты уровень шума возрастает до 51,4 дБА, что намного выше, чем у большинства моделей, включая NVIDIA Founder Edition. Уровень шума является явным недостатком такой конструкции.

  Дальнейшее тестирование показало, что карта все еще имеет некоторый потенциал для разгона: тактовая частота ядра была увеличена на дополнительные 260 МГц, а частота памяти — на 220 МГц. Самая высокая зарегистрированная частота во время теста составила 3045 МГц.

 GALAX еще не выпустила эту модель на мировой рынок, и есть вероятность, что она никогда не покинет пределы китайского рынка.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #galax #rtx 4060 ti #rtx 4060 ti 16 гб
Источник: videocardz.com
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