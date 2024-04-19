Для использования системы охлаждения также придется снять теплораспределительную крышку процессора, что приведет к потере гарантии на него и риску повреждения кристалла

Вскоре после анонса новых кулеров с прямым контактом для процессоров Intel словенская компания по производству систем охлаждения представила аналогичные кулеры для процессоров AMD. Серия EK Direct-Die совместима даже со снятыми с производства процессорами AMD Ryzen на платформе AM5, но важно отметить, что поддерживаются не все модели с сокетом AM5. Недавно выпущенная серия Ryzen 8000G, в которой используется другой кристалл, несовместима с системой охлаждения.

реклама

Причина, по которой это важно, заключается в том, что блок был разработан специально для каждого из трех чиплетов, в то время как в серии Hawk Point используется монолитная конструкция. Кроме того, использование кулеров с прямым контактом кристаллов в сериях APU может быть не таким оправданным, как в стандартных сериях ЦП, имеющих мощность до 170 Вт.

EK подтверждает, что кулеры с прямым контактом также совместимы с процессорами X3D, в которой используется дополнительный объем кэш-памяти на одном из чиплетов.

Механизм крепления отличается от механизма крепления водоблока Velocity2 Direct Die 1700, поскольку он опирается не на крышку, соприкасающуюся с кристаллами.

EK представляет свой EK-Quantum Velocity2 Direct Die D-RGB — AMD Ryzen Edition как один из лучших кулеров этой серии. Название конечно будет не так легко запомнить, но его уникальный дизайн наверняка будет выделяться из массы похожих устройств охлаждения. Кулер изготовлен из алюминия, подвергнутого пескоструйной обработке и анодированного в черный цвет и включает акриловую крышку с RGB-подсветкой.

В качестве альтернативы покупатели могут выбрать версию Signature Edition, которая включает в себя инструмент для удаления сколов Thermal Grizzly 7000 и защитное покрытие Thermal Grizzly. Цена этой системы охлаждения составляет 349,90 евро, а кулер без дополнительных аксессуаров обойдется в 269,90 евро. Как можно видеть система охлаждения совсем не бюджетная и стоит подумать о целесообразности покупки заранее. Кроме того, для простых пользователей существует вполне реальный риск повредить процессор при снятии теплораспределителя процессора и потери гарантии.