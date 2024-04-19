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Процессоры AMD Strix Halo получат ядра Zen5 и графику RDNA3.5
Предполагается, что грядущие гибридные процессоры AMD получат значительный прирост производительности, а графическая производительность достигнет уровня мобильной карты GeForce RTX 4070

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 Согласно имеющейся информации компания AMD выпустит свои гибридные процессоры Strix Halo в следующем году. Это будут одни из самых интересных продуктов AMD за многие годы, учитывая, что они включают в себя большое количество процессорных ядер, а также очень мощную встроенную графику, позволяющую отказаться от использования дискретных видеокарт. Эти продукты будут относиться к так называемым «Ultimate APU», которые, вероятно, будут соперничать с чипами Apple серии M, имеющими аналогичные конфигурации, однако, в данном случае используется архитектура x86.

 Судя по слайдам, представленным на форумах Chiphell, линейка Strix Halo получит до 16 ядер Zen 5 на двух CCD-матрицах. Ходят слухи, что это те же кристаллы, которые будут использоваться в настольных процессорах серии Granite Ridge. Эти CCD-матрицы предположительно изготовлены с использованием технологического процесса TSMC N4X. Предполагается, что AMD планирует использовать в 16-ядерных и 12-ядерных версиях конфигурации графических процессоров с 40CU и 32CU соответственно.

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 Анализ последних слухов представлен на слайде ниже. Знакомые с дорожными картами AMD люди, например, Orlak, утверждают, что часть информация верна, а другая может не соответствовать действительности.

 Что касается графического процессора, то процессоры получат чиплет на архитектуре RDNA3.5, содержащий до 40 вычислительных блоков. Этот чиплет предположительно будет произведен на базе техпроцесса TSMC N4P и получит размер около 200 мм2. Также будет повышена частота до 3,0 ГГц. В тестах 3DMark, которые были представлены вместе со слайдами, говорится, что версия с 32CU будет конкурировать по производительности с GeForce RTX 4060M при TDP 110 Вт, а версия с 40CU может приблизиться к RTX 4070M. Эти заявления касаются результатов в 3DMark TimeSpy, в то время как тесты Speedway и Port Royal, включающие трассировку лучей, по-прежнему покажут преимущество графических процессоров NVIDIA на величину около 20 процентов.

 Ожидается, что Strix Halo дебютирует в высококлассных игровых системах, ноутбуках премиум-класса и мини-ПК. В отличие от традиционных игровых ноутбуков, им потребуется менее сложное охлаждение, поскольку графический процессор и ЦП будут размещены в одном корпусе. Strix Halo вряд ли появится в портативных игровых устройствах, требующие более энергоэффективных моделей мощностью 15–30 Вт. Ожидается, что TDP Strix Halo будет намного больше, в диапазоне от 45 до 175 Вт.

#процессоры #apu #процессоры amd #apu amd #zen 5 #rdna 3.5 #strix halo
Источник: videocardz.com
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Nvidia&Intel Hater
16:29
почти уверен
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
OgoGoLog
16:27
Страны Г7 будут нещадно скупать наши ресурсы у посредников, чтобы нам становилось нестерпимо грустно, т.к. РФ не может продать с такой же накруткой энергоресурсы для Г7 напрямую. xD xD xD
GALAX анонсировала низкопрофильную видеокарту GeForce RTX 4060
Red Flag
16:27
сущность внутри не дают покоя?
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Red Flag
16:25
Ну тогда наш топовый район где ТН матрица смещается в город читу а гена наш работает электриком, и уже холостой, акк то по случаю не совсем фейковый
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Nvidia&Intel Hater
16:24
Ну пока поживу.какое финансирование .какие боты -ты реально укорок.смешно прям.я просто ради развлекухи тебя оскорбляю ибо ты чмо и пидар.И забанят -заведу новый ник и с него буду тебя пидаром и чмыре...
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
owzod
16:19
Ах) автору респект. А оно так и есть на самом деле. И оно продолжается , уже как 22 года), а воз и ныне там.
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
VRoman
16:18
Уже хочу!
Процессоры AMD Strix Halo получат ядра Zen5 и графику RDNA3.5
Nvidia&Intel Hater
16:17
Правда.а не покуй ли ?) .тут сток твинков клуба голубчиков .что уже фиг поймешь )
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Nvidia&Intel Hater
16:15
19 уже )
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Nvidia&Intel Hater
16:14
я тебе говорил давай на полную ботоферму запускать,пусть за нас по нику минуса ставит генке -презервативу бот )
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
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