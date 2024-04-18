Новый процессор Huawei значительно превосходит по производительности предшественника, несмотря на очень схожий дизайн и архитектуру

Долгожданные смартфоны Huawei серии Pura 70 наконец-то выпущены в Китае. И Huawei Pura 70 Pro+, и Huawei Pura 70 Ultra высшего уровня оснащены новым процессором Kirin 9010. В то время как Huaewi хранит молчание о характеристиках процессора, пользователи в Китае, которые уже приобрели смартфон, делятся подробностями о Kirin 9010.

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Итак, чипсет Kirin 9010 может похвастаться наличием 12 процессорных ядер, выполненных по формуле 4+6+2, включающей 4 эффективных ядра, работающих на частоте 1,55 ГГц, 6 высокопроизводительных ядер с тактовой частотой 2,18 ГГц и 2 высокопроизводительных ядра с максимальной частотой 2,3 ГГц

Новая однокристальная система очень похожа на процессоры Kirin 9000, используемые в серии Huawei Mate 60, но с некоторыми незначительными изменениями. Например, базовая тактовая частота Kirin 9010 немного увеличена по сравнению с 1,53 ГГц Kirin 9000. Кроме того, тактовая частота высокопроизводительных ядер незначительно увеличилась до 2,18 ГГц с 2,15 ГГц на Kirin 9000. Однако, что интересно, тактовая частота высокопроизводительного ядра наоборот снизилась по сравнению с Kirin 9000.

Тем не менее тесты производительности в Geekbench 6.2 показывают впечатляющие результаты: Kirin 9010 значительно превосходит своего предшественника.

Несмотря на указанные изменения, в Geekbench 6.2 процессор набирает 1447 баллов в одноядерных тестах и 4765 баллов в многоядерных тестах и превосходит Kirin 9000, который обычно набирает менее 1350 баллов в одноядерных и около 4200 баллов в многоядерных тестах соответственно.

В тесте AnTuTu 10.2.4 чипсет Kirin 9010 набирает более 970000 баллов, при этом оценка процессора превышает 330000, а оценка графического процессора превышает 190000 баллов. Это значительный скачок по сравнению с 700000 баллов у Kirin 9000 на Huawei Mate 60.

Хотя реальная производительность нового процессора еще не известна, похоже, что Huawei оптимизировала Kirin 9010 для хороших показателей, по крайней мере, в тестах.