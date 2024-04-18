Обе компании официально подтвердили поддержу процессоров AMD следующего поколения существующими материнскими платами при условии обновления прошивки

Теперь скрупулёзный анализ последней прошивки AGESA больше не требуется для подтверждения поддержки процессоров серии Ryzen 9000 существующими материнскими платами. И MSI, и ASUS подтвердили, что прошивка Combo AM5 Pi 1.1.7.0 patch A, выпущенная в этом месяце для нескольких плат AMD серии 600, действительно поддерживает процессоры AMD Ryzen следующего поколения.

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Хотя официальное название серии процессоров на базе Zen5 еще не объявлено, согласно данным программного обеспечения AMD, она будет называться Ryzen 9000. Ожидается, что эта серия будет совместима со всеми материнскими платами на платформе AM5, потребуется только обновление BIOS. На некоторых платах это обновление уже доступно, хотя AMD еще не выпустила процессоры Zen5 для настольных ПК.

Первая плата ASUS B650E-I Gaming ROG STRIX, теперь официально поддерживает процессоры Ryzen следующего поколения, а MSI даже выпустила пресс-релиз, подтверждающий этот факт. Этот шаг, несомненно, служит намеком на то, что выход процессоров уже не за горами, особенно если учесть, что у AMD запланировано выступление на выставке Computex 2024, до которой осталось менее двух месяцев.

По слухам, серия процессоров AMD Ryzen 9000 под кодовым названием Granite Ridge будет иметь до 16 ядер на архитектуре Zen5. Ожидается, что в будущем эта архитектура следующего поколения будет использоваться не только на настольных компьютерах, но и на ноутбуках и, возможно, карманных устройствах, хотя сроки их появления еще неизвестны. Однако, как официально объявила AMD, можно с уверенностью сказать, что первые представители линейки будут доступны в этом году.