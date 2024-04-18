Новые часы являются немного улучшенной версией оригинальных OnePlus Watch 2

OnePlus анонсировала своё новое носимое устройство — Watch 2 EU Exclusive Style. OnePlus Watch 2, работающие под управлением WearOS, впервые появились в Европе в феврале в качестве обновления предыдущей модели OnePlus Watch.

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В интервью Forbes генеральный директор OnePlus Europe Бинго Лю подтвердил, что новая версия для ЕС будет очень похожа на исходную модель. Однако было указано, что носимое устройство получит новый дизайн, подходящий для различных сценариев использования, включая офис, тренажерный зал и свидание. Функции стандартных часов Watch 2 включают двухчастотный GPS-трекинг во время тренировок, мониторинг биометрических показателей, таких как частота сердечных сокращений и максимальный объем кислорода в крови. Кроме того, новые часы позволяют воспроизводить музыку благодаря памяти объемом 32 ГБ. Также модель оснащена 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем и может работать до 100 часов от аккумулятора в интеллектуальном режиме.

OnePlus Watch 2 EU Exclusive Style будет представлен на мероприятии в Хельсинки 23 апреля, где компания также покажет публике планшет Pad Go. С этой даты компания начнет принимать предварительные заказы, прежде чем умные часы официально поступят в продажу 7 мая. Цена нового носимого устройства OnePlus пока не раскрыта. Предполагается, что розничная цена старшей модели составляет 329 евро/299 фунтов стерлингов. OnePlus также объявила о ряде предложений для пользователей, приобретающих новую эксклюзивную версию, включая бесплатную гарнитуру OnePlus Buds 3 стоимостью 99 евро/99 фунтов стерлингов.