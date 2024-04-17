Подробностей об устройстве пока очень мало, а даты выхода также остается загадкой

Сегодня было представлено первое поколение нового ноутбука Lenovo с высокопроизводительным процессором Qualcomm серии Snapdragon X. Компания готовит модель Yoga Slim с 14-дюймовым (или 14,5-дюймовым) экраном, который будет использовать указанный процессор Snapdragon.

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Пока что Qualcomm показала только демонстрационные эталонные системы яркого красного цвета. Ни для кого не секрет, что многие производители ноутбуков премиум-класса уже работают над своими устройствами с чипами Snapdragon X, некоторые из которых засветились на таких платформах, как Geekbench, но реальные изображения мобильных компьютеров пока не опубликованы.

У Lenovo уже есть несколько ноутбуков линейки Slim под названием 7i на базе Intel, либо 7 на оборудовании AMD. Последняя версия, получившая название Gen8, включала в себя процессоры Ryzen 7040 или Intel Core 13-го поколения. Компания уже обновила свои модели 5i и серию ThinkPad X1 чипами Meteor Lake, но серия 7i пока не обновилась.

Похоже, что ноутбуки Snapdragon Edition получат специальную кнопку Microsoft Copilot, которой не было в системах на базе Intel Meteor Lake. Qualcomm уделяет большое внимание производительности NPU в процессоре Snapdragon X и тому, как он может ускорить различные алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения на устройстве.

К сожалению, пока нет никаких подробных характеристик и информации о дате выпуска. Ожидается, что ноутбуки X Elite и X Plus дебютируют в ближайшие месяцы, возможно, это событие произойдет на мероприятии Computex 2024.