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goldas
Samsung представила память LPDDR5X со скоростью 10,7 Гбит/с
Компания стала первой в мире выпустившей данный тип памяти с такой скоростью и емкостью 32 ГБ

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 Новая память LPDDR5X, разработанная Samsung, предназначена для ПК, ускорителей, серверов и автомобилей. Компания утверждает, что эта технология памяти на 25% быстрее, предлагает на 30% большую емкость и имеет на 25% более высокую энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением.

 По данным Samsung, в новой памяти используется техпроцесс 12 нм, что позволило уменьшить размер модуля LPDDR, сделав его самым маленьким среди существующих решений. Эта новая технология памяти отвечает растущему спросу на маломощные и высокопроизводительные микросхемы памяти. Хотя основной сферой деятельности компании является рынок мобильной связи, исполнительный вице-президент Samsung утверждает, что она также будет использоваться в серверах, автомобилях и ускорителях, не уточняя при этом какие-либо конкретные устройства.

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 Новая память будет иметь скорость 10,7 Гбит/с и будет доступна с емкостью до 32 ГБ на модуль. Устройства, требующие большого количества оперативной памяти, например устройства для генеративного искусственного интеллекта, выиграют от этой емкости, что упростит хранение моделей искусственного интеллекта. Это будет особенно важно для систем, использующих APU/NPUS для генеративного искусственного интеллекта и не имеющих дискретного графического процессора, поскольку больший объем памяти позволяет хранить более продвинутые модели.

 Samsung также заявляет об увеличении энергоэффективности на 25% по сравнению с предыдущим поколением, не уточняя, относится ли это сравнение к LPDDR5 или LPDDR4. Компания подтверждает, что массовое производство памяти LPDDR5X-10700 начнется во второй половине этого года, что совпадет с ожидаемым выпуском чипов следующего поколения от AMD и Intel.

#samsung #память #lpddr5 #lpddr5x
Источник: videocardz.com
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И всегда так было? 😅 Опять же в первой части статьи АгроШколяра в некоторых играх огромный отрыв от их результатов, скорей всего они приводили тесты рефа с 350 Ватт.
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Red Red
18:40
вот на слух плохо воспринимается, можно с замерами....как ты выразился в равных условиях.... я вот вижу автор сделал работу, а ты губами по известному месту водишь....
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Pandas
18:38
4090 часто ест меньше 450+, особенно в выше приведенных играх. При этом выдавая производительность сильно выше в большинстве игр. Критика описана вполне конкретно и понятно.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Pandas
18:36
Какой «реф»? У них aorus 7900xtx в тестах. Ты как обычно пальцем в небо.
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Уговорил твой пост с тестами, обязуемся просмотреть его с лупой.
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Vorvort
18:30
У gameGPU тестируют задушенный реф AMD против нерефов 4080, 4090. 😂
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Red Red
18:27
Шеша а ты почему тут, у тебя уже баня сгореть должна была(два часа назад все видели как ты ее последним стулом растапливал... Или у тебя в бане дыры что топить надо часов 5), или ты должен был в усмер...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
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