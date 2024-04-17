Компания стала первой в мире выпустившей данный тип памяти с такой скоростью и емкостью 32 ГБ

Новая память LPDDR5X, разработанная Samsung, предназначена для ПК, ускорителей, серверов и автомобилей. Компания утверждает, что эта технология памяти на 25% быстрее, предлагает на 30% большую емкость и имеет на 25% более высокую энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением.

По данным Samsung, в новой памяти используется техпроцесс 12 нм, что позволило уменьшить размер модуля LPDDR, сделав его самым маленьким среди существующих решений. Эта новая технология памяти отвечает растущему спросу на маломощные и высокопроизводительные микросхемы памяти. Хотя основной сферой деятельности компании является рынок мобильной связи, исполнительный вице-президент Samsung утверждает, что она также будет использоваться в серверах, автомобилях и ускорителях, не уточняя при этом какие-либо конкретные устройства.

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Новая память будет иметь скорость 10,7 Гбит/с и будет доступна с емкостью до 32 ГБ на модуль. Устройства, требующие большого количества оперативной памяти, например устройства для генеративного искусственного интеллекта, выиграют от этой емкости, что упростит хранение моделей искусственного интеллекта. Это будет особенно важно для систем, использующих APU/NPUS для генеративного искусственного интеллекта и не имеющих дискретного графического процессора, поскольку больший объем памяти позволяет хранить более продвинутые модели.

Samsung также заявляет об увеличении энергоэффективности на 25% по сравнению с предыдущим поколением, не уточняя, относится ли это сравнение к LPDDR5 или LPDDR4. Компания подтверждает, что массовое производство памяти LPDDR5X-10700 начнется во второй половине этого года, что совпадет с ожидаемым выпуском чипов следующего поколения от AMD и Intel.