Несмотря на "новизну" обе модели основаны на архитектуре Ampere и являются ускорителями начального уровня мощностью всего 50 Вт

Компания NVIDIA представила новые графические процессоры RTX на базе Ampere для профессионального использования. Новые модели носят названия RTX A1000 и RTX 400, и имеют минималистичный дизайн. Эти модели появились через два с половиной года после релиза RTX A2000 12 ГБ, которая была последней моделью на архитектуре Ampere, и почти через три года после предыдущего крупного обновления модельного ряда для рабочих станций Ampere RTX.

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Как показано на официальных изображениях, графические ускорители имеют низкопрофильный однослотовый дизайн. Фактически, обе карты не требуют подключения внешнего питания, поскольку их мощность составляет всего 50 Вт. Это самое низкое значение TDP среди всех современных графических процессоров NVIDIA для профессионального применения.

Модель RTX A1000 основана на графическом процессоре GA106 и предлагает 2304 ядра CUDA, 72 тензорных ядра и 18 ядер трассировки лучей. Она может обеспечить производительность вычислений FP32 до 6,74 терафлопс, что соответствует тактовой частоте в режиме ускорения 1463 МГц. Карта оснащена 8 ГБ памяти стандарта GDDR6 со скоростью работы 12 Гбит/с и 128-битной шиной. Пропускная способность памяти составляет 192 ГБ/с.

NVIDIA не сообщает о применяемом в RTX A400 графическом процессоре, но, похоже, что ускоритель основан на GPU GA107 и предлагает 768 ядер CUDA, 24 тензорных ядра и 6 ядер трассировки лучей. Эта модель имеет вычислительную мощность FP32 всего 2,7 терафлопс, что соответствует тактовой частоте около 1758 МГц. Объем памяти GDDR6 на этой карте ещё меньше, чем на предыдущей модели, и составляет 4 ГБ. Кроме того, ширина шины памяти на карте имеет значение 64 бита, а пропускная способность всего 96 ГБ/с.

В отличие от моделей на базе архитектуры Ada Lovelace, в этих картах отсутствует поддержка кодирования AV1. Однако они поддерживают декодирование и кодирование для других кодеков, таких как H264 или H265. NVIDIA не сообщила цены на эти модели, но подтверждено, что их будут продавать два партнера компании: PNY и Ryoyo Electric. RTX A1000 уже должна поступить в продажу, а поставки RTX 400 начнутся в следующем месяце.