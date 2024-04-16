Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
RX 7800 XT стала лидером продаж в первом квартале 2024 года в Германии
Второе место заняла модель RTX 4060 Ti с почти двухкратным отставанием

реклама

 Согласно появившейся информации AMD доминировала в продажах графических процессоров в первом квартале 2024 года и сумела отвоевать долю рынка у NVIDIA. Об этом сообщает портал 3DCenter. Издание собрало данные о продажах графических процессоров на Mindfactory и выяснило, что карты Radeon составляли 53,9% всех плат, проданных на Mindfactory в первом квартале 2024 года, против 45% у NVIDIA и всего лишь 1,1% у Intel.

реклама

 Важно помнить, что обсуждаемые здесь платы принадлежат одному немецкому розничному продавцу и, следовательно, не представляют весь немецкий рынок, а тем более глобальный.

 AMD, получившая большую долю продаж графических процессоров, показала отличный результат, сместив с пьедестала Nvidia по сравнению с первым кварталом 2023 года, когда доля NVIDIA в общем объеме продаж составляла 52,6% против 47% у AMD. В целом AMD продала 24510 графических карт, а NVIDIA только 20420 ускорителей. Тем не менее общий объем продаж снизился на 2320 единиц в первом квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом 2023 года.

 Если рассматривать отдельные карты, то RX 7800 XT была самой продаваемой моделью на Mindfactory в первом квартале с 6975 единицами, за ней следовала RTX 4060 Ti с 3575 единицами. Для сравнения ритейлер продал 2510 карт RTX 4070 и 3250 карт RTX 4070 SUPER, в результате чего RX 7800 XT опередила первую почти с трехкратным разрывом.

 Не стоит удивляться, что RX 7800 XT продается активнее, чем RTX 4070. Графический ускоритель Radeon не только обеспечивает сопоставимую игровую производительность, но и имеет на 4 ГБ больше видеопамяти. Емкость видеопамяти становится все более важным фактором при покупке графических карт, поскольку современные игры продолжают повышать требования к кадровому буферу.

 Но самое главное то, что RX 7800 XT стоит заметно дешевле, чем RTX 4070. Например, самая дешевая RX 7800 XT на Amazon в настоящее время продается за 499 долларов, а RTX 4070 — за 539 долларов.

 Будет интересно посмотреть, сможет ли AMD сохранить своё лидерство, поскольку NVIDIA, предположительно, может изменить ситуацию с выпуском карт RTX 50 следующего поколения в конце года.

#amd #nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #rtx 4070 #rtx 4060 ti #rx 7800 xt
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ в сутки выпускают 300 дронов-камикадзе «Пиранья», один из которых уничтожил американский Abrams
4
Сотрудник NVIDIA, проработавший в компании 18 лет, ушёл на пенсию с состоянием в $62 миллиона
14
Стали известны новые функции iPhone 16, которые должны сподвигнуть к обновлению смартфона
2
Новый ЗРК Тор-М2У, использующий технологии ИИ и перехватывающий ракеты HIMARS и «Ольха»
2
Google окончательно заблокировала ReVanced на смартфонах и предлагает переходить на YouTube Premium
26
Ученые создали материал, который становится прочнее при ударах
1
Начальник войск РЭБ ВС РФ рассказал о скором появлении в зоне СВО первых полностью автономных дронов
+
За последние дни российские войска сумели продвинуться на 1,5 км в окрестностях Часов Яра
+
Смартфоны Xiaomi Mi 10 начали получать обновление HyperOS
2
Запрет США и Великобритании на импорт цветных металлов из РФ привел к их подорожанию
6
Процессор в iPhone 17 Pro должен получить большой прирост производительности и автономности
+
Названа примерная дата выхода RTX 5090 и RTX 5080
29
Фанаты составили карту GTA 6, она будет в 2,5 раза больше, чем в GTA V
+
Forbes: Дроны-камикадзе в зоне СВО будут оснащены инструментами автоматического отслеживания целей
3
Новая «умная» водяная пушка Китая призвана выводить из строя корабли противников
+
Военно-морские силы Израиля перехватили отправленный из Йемена беспилотник над Красным морем
+
В круизные лайнеры начали внедрять искусственный интеллект для снижения расходов на их обслуживание
+
Совфед намерен восстановить производство лифтов в России
4
Российский спутник-демонстратор «Скиф-Д» начал обеспечивать видеосвязь
3
Bloomberg: российская нефть везде и торгуется гораздо выше ценового потолка
+

Популярные статьи

Можно ли отключать клеммы от аккумулятора при работающем двигателе машины-к чему это может привести
17
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
18
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
75
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)
11
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
45
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
81
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
2
История деградации игровой серии Far Cry
8
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
22
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
141

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
21:10
Ну, так лучи могут видеть только богоизбранные, куда нам простым смертным...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Алексей Зарубин
21:09
Я экономлю на матплате всегда, но и процессор старше core i 3 не беру, если меняю процессор, то на core i3 нового поколения и матплате меняется автоматически тоже, тоже на дешёвую. Если бы я покупал c...
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
Red Red
21:08
Хотел бы я знать тот район где его монитор первый на районе
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Red Red
21:07
Это вы в живописи ничего не понимаете тут ценителем надо быть
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Алексей И
21:07
Пульсирующий ток - это как? Есть постоянный и переменный!!!!
Консоль Sony PlayStation 5 Pro будет на десятки процентов производительнее базовой PS5
Red Red
21:07
Сам-то понял что сказал?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Вадим (Nvidia Hater)
21:05
В принципе там пукан у сереженьки уже разрывало на клочья сегодня в другой теме,охлаждает наверное анус
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Вадим (Nvidia Hater)
21:04
Да что от основных членов клуба Прогрессивные голубчики не видно.Ни крокодила,ни Сереженьки,Панцирь ток засветился (чей он твинк не в курсе)
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Игорь Быков
21:00
Да я бы покупал ютуб премиум (раньше так и делал), но гугл не дает нам покупать без кучи плясок с бубном. На рекламу пофиг, ее итак нет, а вот возможность играть в фоне нужна.
Google окончательно заблокировала ReVanced на смартфонах и предлагает переходить на YouTube Premium
Апшеронский скакел
20:55
А где же порванный Серёженька?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем