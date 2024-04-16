Второе место заняла модель RTX 4060 Ti с почти двухкратным отставанием

Согласно появившейся информации AMD доминировала в продажах графических процессоров в первом квартале 2024 года и сумела отвоевать долю рынка у NVIDIA. Об этом сообщает портал 3DCenter. Издание собрало данные о продажах графических процессоров на Mindfactory и выяснило, что карты Radeon составляли 53,9% всех плат, проданных на Mindfactory в первом квартале 2024 года, против 45% у NVIDIA и всего лишь 1,1% у Intel.

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Важно помнить, что обсуждаемые здесь платы принадлежат одному немецкому розничному продавцу и, следовательно, не представляют весь немецкий рынок, а тем более глобальный.

AMD, получившая большую долю продаж графических процессоров, показала отличный результат, сместив с пьедестала Nvidia по сравнению с первым кварталом 2023 года, когда доля NVIDIA в общем объеме продаж составляла 52,6% против 47% у AMD. В целом AMD продала 24510 графических карт, а NVIDIA только 20420 ускорителей. Тем не менее общий объем продаж снизился на 2320 единиц в первом квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом 2023 года.

Если рассматривать отдельные карты, то RX 7800 XT была самой продаваемой моделью на Mindfactory в первом квартале с 6975 единицами, за ней следовала RTX 4060 Ti с 3575 единицами. Для сравнения ритейлер продал 2510 карт RTX 4070 и 3250 карт RTX 4070 SUPER, в результате чего RX 7800 XT опередила первую почти с трехкратным разрывом.

Не стоит удивляться, что RX 7800 XT продается активнее, чем RTX 4070. Графический ускоритель Radeon не только обеспечивает сопоставимую игровую производительность, но и имеет на 4 ГБ больше видеопамяти. Емкость видеопамяти становится все более важным фактором при покупке графических карт, поскольку современные игры продолжают повышать требования к кадровому буферу.

Но самое главное то, что RX 7800 XT стоит заметно дешевле, чем RTX 4070. Например, самая дешевая RX 7800 XT на Amazon в настоящее время продается за 499 долларов, а RTX 4070 — за 539 долларов.

Будет интересно посмотреть, сможет ли AMD сохранить своё лидерство, поскольку NVIDIA, предположительно, может изменить ситуацию с выпуском карт RTX 50 следующего поколения в конце года.