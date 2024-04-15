Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
PlayStation 5 Pro получит более быстрый процессор Zen2 и на 45% более быструю графику
Тактовая частота центрального процессора будет увеличена до 3,85 ГГц, но сам процессор будет относиться к архитектуре Zen 2, в то время, как главным изменением консоли станет значительно более быстрый графический процессор RDNA 3

реклама

 Спустя почти месяц после того, как Insider Gaming сообщил, что Sony начала обращаться к разработчикам игр для PS5 Pro, The Verge подтвердила, что большая часть предоставленной информации действительно верна. Грядущая консоль PlayStation 5 Pro снова будет использовать архитектуру AMD Zen 2 для процессора, но в характеристиках графического процессора будут существенно обновлены.

реклама

 Напомню, что «Project Trinity» — это кодовое название будущей PlayStation 5 Pro. Компания использует кодовые названия «Matrix» для некоторых своих новых продуктов, а PlayStation 5 Pro станет наследником «Neo», также известной как PS4 Pro, и «Morpheus», кодового названия для PlayStation VR. Trinity упоминается во многих источниках уже около года, а разработка PlayStation 5 Pro, как сообщается, началась в начале 2022 года. Сообщается, что некоторые игровые студии получили комплекты для разработки еще в 2023 году, но только в начале 2024 года конфиденциальные документы для них были опубликованы.

 Хотя ни один из этих документов конкретно не относится к PlayStation 5 Pro, кодовое имя Trinity используется довольно широко. Новая консоль позиционируется как улучшенная версия PS5, а не ее замена. Sony не намерена заменять существующую консоль, а будет продавать их параллельно, рекламируя будущую версию, как более производительную и с улучшенной графикой добавить новую опцию с улучшенной графикой.

 Теперь Sony просит разработчиков сосредоточиться на том, чтобы летом сделать свои игры совместимыми с PS5 Pro. Совместимость в данном случае означает поддержку более высокого разрешения, временного масштабирования Sony под названием PSSR и улучшенное качество за счет добавленной трассировки лучей. Игры, разработанные для PlayStation 5 Pro, будут иметь специальную маркировку PS5 Pro Enhanced.

 The Verge подтвердила, что PS5 Pro будет иметь новый режим производительности, называемый режимом высокой частоты процессора, который увеличит тактовую частоту до 3,85 ГГц. Это дополнительное увеличение на 10% будет предлагаться вместе со стандартным режимом, в котором тактовая частота процессора устанавливается на 3,5 ГГц, как и в текущей PS5. Если игра не потребует дополнительной мощности ЦП, консоль сможет использовать невостребованную мощность для графического процессора, который, в случае с PS5 Pro, претерпит серьезное обновление.

 В документах, к которым получили доступ СМИ, характеристики графики не упоминаются, однако, Sony подтверждает, что рендеринг графический процессор будет совершать на 45% быстрее, чем на стандартной PS5. GPU сможет лучше использовать системную память, а также иметь улучшенную поддержку трассировки лучей.

 Если говорить о памяти, то версия Pro имеет такой же объем памяти, но игры будут иметь доступ к дополнительным 1,2 ГБ системной памяти, что в случае с объемом 16 ГБ у PS5 Pro означает 13,7 ГБ только для игр. Скорость памяти также была увеличена со стандартных 448 ГБ/с до 576 ГБ/с.

 Кроме того, есть информация, что PlayStation 5 Pro имеет собственную архитектуру для машинного обучения, обеспечивающую скорость до 300 TOPS (триллионов операций в секунду) для 8-битных вычислений. Это особенно полезно для технологии масштабирования PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), аналогичной NVIDIA DLSS.

 Что касается даты выхода консоли, то точно она неизвестна на данный момент, а речь идет только о праздничном предновогоднем периоде.

#sony #playstation 5 #игровые консоли #rdna 3 #zen 2 #playstation 5 pro #ps5 pro #rdna 4
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
36
Иран запустил сверхзвуковые ракеты в направлении Израиля
3
В России достроят автодорогу к тихоокеанским портам, которую строили 15 лет
4
ВСУ без западных поставок оружия придется отсупать, а Украина лишится земель до реки Днепр
1
Google Фото с ИИ теперь доступно всем устройствам на Android
1
Солнечные модули на крышах могут полностью обеспечить мировые потребности в электроэнергии
11
Украинские военные корабли начнут действовать из базы в Портсмуте, Англия
7
Многослойная броня российских танков состоит из слоев парафина, кевлара, керамзита
+
В Сети появились кадры уничтожения очередной переданной Украине пусковой установки и РЛС ЗРК IRIS-T
+
НАСА показывает фото космического корабля, который доставит людей к Луне
6
Нидерланды временно закрывают посольство в Иране из-за напряженности в регионе
1
Российская многоразовая ракета-носитель Амур-СПГ будет готова к старту в 2030 году
4
Состоящий только из электронов кристалл Вигнера удалось заснять впервые за 90 лет
2
Из-за дороговизны ремонта, страховые компании предпочитают списывать электрокары
2
OpenAI открывает доступ к ChatGPT-4 Turbo всем подписчикам
+
Иран произвёл масштабный запуск беспилотников и ракет по Израилю
12
Продавцы из Китая предлагают готовый ПК с Ryzen 7 8700F по цене одного процессора 8700G
2
Новый HD текстур-пак для Red Dead Redemption 2 обновляет огромное количество текстур
+
Маск намеревается отправить на Марс 1000 кораблей в течение 20 лет
11
Tecno готовит к выходу Phantom V Fold 2 5G и Phantom V Flip 2 5G
+

Популярные статьи

Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
106
Можно ли отключать клеммы от аккумулятора при работающем двигателе машины-к чему это может привести
6
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
5
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
54
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
1
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
22
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)
6
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
37
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
136
Как спастись от летней жары — обзор способов
8

Сейчас обсуждают

Red Red
21:19
Пруфы в студию подтверждения этой теории?
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
Акация
21:18
Богоизбранные из фрс ещё напечатают, для них фантики не проблема.
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
Dzhereli
21:14
Насчёт онлайновых игр спорить не буду. Любят они процессор. Я уже давно съехал с онлайна на сингл игры
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
Cossacs
21:08
3050 отличная карта, всё тянет, сейчас прохожу РЕ 4 на ультра в 60 фпс, только детализацию волос отключил, но с ней и не всё работает как задумано
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
Ваха Чеченский
20:55
кудахцев под стол.
Новости разработки Chimbalix Linux - исправляем приложение "Баобаб" и дорабатываем скрипты
LastAtlant
20:53
То же долго с этим процом сидел, пока не начал получать просадки на 1080ti в крупных замесах и городах в ММО. Карта при этом работала на 75%
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
Ваха Чеченский
20:53
вы чё на полных щях опус белорусского поца обсуждаете? он же вас троллит.
Новости разработки Chimbalix Linux - исправляем приложение "Баобаб" и дорабатываем скрипты
Dzhereli
20:51
Со старой, которая была нет, либо незначительный прирост.
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
Overseer man
20:49
Зассаный только тот, кто верит в ложь. Сними лапшу со своих ушей. Глогер, лишь один из каналов, которых я смотрю.
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
Вадим (Nvidia Hater)
20:48
про репозиторий это было нечто,такое ощущение что там он раскрылся полностью.по кривизне рук
Новости разработки Chimbalix Linux - исправляем приложение "Баобаб" и дорабатываем скрипты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем