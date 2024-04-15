Тактовая частота центрального процессора будет увеличена до 3,85 ГГц, но сам процессор будет относиться к архитектуре Zen 2, в то время, как главным изменением консоли станет значительно более быстрый графический процессор RDNA 3

Спустя почти месяц после того, как Insider Gaming сообщил, что Sony начала обращаться к разработчикам игр для PS5 Pro, The Verge подтвердила, что большая часть предоставленной информации действительно верна. Грядущая консоль PlayStation 5 Pro снова будет использовать архитектуру AMD Zen 2 для процессора, но в характеристиках графического процессора будут существенно обновлены.

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Напомню, что «Project Trinity» — это кодовое название будущей PlayStation 5 Pro. Компания использует кодовые названия «Matrix» для некоторых своих новых продуктов, а PlayStation 5 Pro станет наследником «Neo», также известной как PS4 Pro, и «Morpheus», кодового названия для PlayStation VR. Trinity упоминается во многих источниках уже около года, а разработка PlayStation 5 Pro, как сообщается, началась в начале 2022 года. Сообщается, что некоторые игровые студии получили комплекты для разработки еще в 2023 году, но только в начале 2024 года конфиденциальные документы для них были опубликованы.

Хотя ни один из этих документов конкретно не относится к PlayStation 5 Pro, кодовое имя Trinity используется довольно широко. Новая консоль позиционируется как улучшенная версия PS5, а не ее замена. Sony не намерена заменять существующую консоль, а будет продавать их параллельно, рекламируя будущую версию, как более производительную и с улучшенной графикой добавить новую опцию с улучшенной графикой.

Теперь Sony просит разработчиков сосредоточиться на том, чтобы летом сделать свои игры совместимыми с PS5 Pro. Совместимость в данном случае означает поддержку более высокого разрешения, временного масштабирования Sony под названием PSSR и улучшенное качество за счет добавленной трассировки лучей. Игры, разработанные для PlayStation 5 Pro, будут иметь специальную маркировку PS5 Pro Enhanced.

The Verge подтвердила, что PS5 Pro будет иметь новый режим производительности, называемый режимом высокой частоты процессора, который увеличит тактовую частоту до 3,85 ГГц. Это дополнительное увеличение на 10% будет предлагаться вместе со стандартным режимом, в котором тактовая частота процессора устанавливается на 3,5 ГГц, как и в текущей PS5. Если игра не потребует дополнительной мощности ЦП, консоль сможет использовать невостребованную мощность для графического процессора, который, в случае с PS5 Pro, претерпит серьезное обновление.

В документах, к которым получили доступ СМИ, характеристики графики не упоминаются, однако, Sony подтверждает, что рендеринг графический процессор будет совершать на 45% быстрее, чем на стандартной PS5. GPU сможет лучше использовать системную память, а также иметь улучшенную поддержку трассировки лучей.

Если говорить о памяти, то версия Pro имеет такой же объем памяти, но игры будут иметь доступ к дополнительным 1,2 ГБ системной памяти, что в случае с объемом 16 ГБ у PS5 Pro означает 13,7 ГБ только для игр. Скорость памяти также была увеличена со стандартных 448 ГБ/с до 576 ГБ/с.

Кроме того, есть информация, что PlayStation 5 Pro имеет собственную архитектуру для машинного обучения, обеспечивающую скорость до 300 TOPS (триллионов операций в секунду) для 8-битных вычислений. Это особенно полезно для технологии масштабирования PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), аналогичной NVIDIA DLSS.

Что касается даты выхода консоли, то точно она неизвестна на данный момент, а речь идет только о праздничном предновогоднем периоде.