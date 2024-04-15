Платформа имеет два процессорных сокета и поддерживает 32 модуля оперативной памяти

Intel Beechnut City в настоящее время служит платформой для проверки будущих процессоров Intel Xeon следующего поколения. Эти процессоры, недавно переименованные в серию Xeon 6, будут включать в себя как архитектуру Granite Rapids с производительными ядрами, так и архитектуру Sierra Forest с энергоэффективными ядрами.

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Yuuki_AnS представил новую платформу в ярком красном цвете, предлагая внимательно рассмотреть ее возможности. Стоит отметить, что это не серийный продукт для массового рынка, а скорее платформа, предназначенная для валидации и дальнейшего тестирования. Кроме того, двухпроцессорная платформа LGA-7529 потенциально способна поддерживать до 288 ядер на сокет с архитектурой Sierra Forest.

Инсайдер также упомянул возможные названия моделей для серии Xeon 6, включая Xeon 6 6900E/P (Platinum), Xeon 6 6700E/P (Gold), Xeon 6 6500P (Silver) и Xeon 6 6300P (Bronze). Технические характеристики этих процессоров на данный момент неизвестны.

Более пристальный взгляд на платформу показывает, что с каждой стороны от сокетов имеется по восемь слотов памяти DDR5. Это означает, что всего имеется 32 слота (16 каналов на процессор). Более ранняя информация подтвердила, что Intel стремится поддерживать модули DDR5-6400 через эту платформу для 1 модуля DIMM на канал и скорости DDR5-5200 для 2 модулей DIMM на канал. Ранее также была показана платформа проверки с поддержкой 12-канальной памяти, которая называется Avenue City и поддерживает до 24 модулей памяти DDR5 на скорости 6400 МТ/с.

Компания Intel подтвердила, что процессор Sierra Forest со 144 ядрами выйдет в первой половине этого года, а вариант с 288 ядрами должен появиться во второй половине. Это будет первая серия процессоров Intel, в которой используются только энергоэффективные ядра, аналогично тому, что AMD предлагает со своими ядрами Zen Dense, такими как Bergamo.