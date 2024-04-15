Новинка имеет неплохие характеристики и предназначена в первую очередь для создателей контента

Монитор предназначен для передовых технологий расширенной реальности XR и виртуального пространства. Новинка позволяет создателям работать с контентом высокого разрешения, включая разрешение 8K. Это также один из первых 32-дюймовых мониторов разрешением 8K (7680x4320) со стандартом подключения DisplayPort 2.1.

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В модели ProArt PA32KCX используется панель Mini-LED с 97% охватом цветовой гаммы DCI-P3 кинематографического класса и значением AE менее единицы, что делает монитор идеальным решением для редактирования изображений и видео. Панель Mini-LED имеет 4096 зон подсветки, поддерживает HDR, имеет яркость 1000 нит в полноэкранном режиме и пиковую яркость до 1200 нит.

Характеристики ProArt PA32KCX:

• 32-дюймовый экран разрешением 8K(7680x4320 пикселей);

• Мини-светодиоды с 4096 зонами подсветки;

• Яркость полноэкранного режима 1000 нит, пиковая яркость 1200 нит;

• 97% покрытие DCI-P3;

• Поддержка HDG, HDR10;

• Встроенный моторизованный колориметр для автоматической и самокалибровки;

• Порты DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, Thunderbolt 4 (PD до 96 Вт).

На нижней панели расположен моторизованный перекидной колориметр, упрощающий калибровку цвета для пользователей. Независимо от того, выбирает ли пользователь автоматическую или ручную калибровку, поддерживать точность цветопередачи будет очень легко. Кроме того, ASUS отмечает технологию LuxPixel, включающую антибликовое покрытие, низкое отражение и функции защиты глаз для повышения комфорта пользователя.

Монитор предлагает поддержку DisplayPort 2.1, хотя его пропускная способность не указана, а также имеет совместимость с HDMI 2.1. Кроме того, новинка оснащена двойным разъемом Thunderbolt 4 USB Type-C, способным обеспечивать мощность до 96 Вт.

Компания ASUS не объявила цену или дату выпуска этого монитора. Однако аналогичные мониторы на момент запуска стоят не менее 3000 долларов. Стоит отметить, что предшественник PA32UCXR с 32-дюймовой 4K матрицей, в настоящее время стоит 2700 долларов.