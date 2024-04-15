Несмотря на официальный анонс, остаются неизвестными стоимость и дата выхода новой портативной игровой консоли

AOKZOE официально представила свой новейшую игровую портативную консоль, получившую название A2 Ultra. В отличие от APU AMD Ryzen, это устройство использует процессор Intel Core Ultra на базе архитектуры Meteor Lake. Это вторая версия портативного устройства на базе процессора Intel после консоли MSI Claw.

реклама

Оба портативных устройства будут оснащены одним и тем же вариантом процессора под названием Core Ultra 7 155H, но MSI Claw также будет доступна с Core Ultra 5 135H. Сегодняшний герой имеет 16-ядерную конфигурацию, включающую 6 ядер производительности, 8 ядер эффективности и 2 ядра с низким энергопотреблением. Процессор может разогнаться до 4,8 ГГц и оснащен графикой Intel Arc с 8 ядрами Xe с частотой до 2,25 ГГц. Это самая производительная конфигурация в линейке Core Ultra 100, однако по частоте она не такая быстрая, как модели Core Ultra 7 165H или Core Ultra 7 185H.

Кроме того, теперь точно подтверждено, что портативное игровое устройство оснащено 7-дюймовым экраном с разрешением 1920×1200 пикселей, который, судя по всему, аналогичен обычному варианту консоли A2, работающем на процессоре AMD Ryzen 7 7840U. Core Ultra 7 155H будет работать в паре с памятью LPDDR5X-7467, объем которой составляет 32 ГБ или 64 ГБ. Это значительное обновление по сравнению с любыми популярными портативными компьютерами, включая Claw, емкость каждого из которых ограничена 16 ГБ. Вопрос только в необходимости такого объема игровому устройству.

Кроме того, AOKZOE A2 Ultra будет иметь поддержку твердотельных накопителей PCIe Gen4 в форм-факторе 2280. Есть информация, что устройство также имеет один вентилятор, обеспечивающий отвод тепла. Под крышкой находится аккумулятор емкостью 12600 мАч, которого хватит не менее чем на 3 часа во время непрерывных игровых сессий. Как и Claw, A2 Ultra поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Интересно, что данные способы подключения недоступны для карманных компьютеров на базе процессоров AMD.

Подтверждено также, что A2 Ultra работает на базе ОС Windows 11, которая будет предустановлена на консоль, как ранее заявляла компания во время предстартовых презентаций. Что еще осталось узнать, так это цену и дату поступления в продажу.