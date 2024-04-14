Данная система выпущена в Китае и получила новую видеокарту RTX 4070 Super по цене от 1970 долларов

В Китае у геймеров появилась есть возможность приобрести еще более быструю версию 10-литрового настольного ПК. ASUS представила свой ROG C22CH или ROC Ice Blade X (его название на китайском рынке), оснащенный модернизированным графическим ускорителем. Компания представила версию с видеокартой GeForce RTX 4070 SUPER, обеспечивающую небольшое обновление графики.

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Напомню, что RTX 4070 SUPER имеет 7168 ядер CUDA вместо 5888 у исходной модели. NVIDIA не изменила характеристики памяти 12 ГБ GDDR6X, однако теперь карта получила более высокий TDP — 225 Вт, что на 25 Вт выше. Такое увеличение мощности вполне под силу системе охлаждения ПК ROG SFF.

Выпуск обновленного мини-ПК ROG малого форм-фактора был приурочен к запуску серии процессоров Intel Core 14-го поколения. Эта система предлагается с процессором Core i7-14700KF или Core i9-14900KF в сочетании с графикой GeForce RTX 4060 Ti или RTX 4070. Последний теперь также доступен в варианте SUPER, хотя он по-прежнему основан на той же модели DUAL OC.

Информация о ценах показывает, что вариант с Core i7-14700KF в комплекте с 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти стоит 13999 юаней (около 1970 долларов). Между тем версия с процессором Core i9-14900KF с идентичными характеристиками стоит 15999 юаней (около 2250 долларов). Как можно видеть цены не самые низкие, но следует помнить, что рынок игровых систем SFF по-прежнему рассматривается как нишевый, а возможности замены компонентов еще более ограничены.

Систему ROG C22CH можно рассматривать как духовного преемника NUC 13 Extreme, хотя и с некоторыми отличиями. NUC 13 Extreme представлял собой немного большую систему объемом 14 литров, способную поддерживать графические карты длиной до 30,5 сантиметров. Первоначально Intel продавала этот настольный ПК с видеокартами ASUS TUF. Однако позже Intel прекратила выпуск серии NUC и передала лицензию компании ASUS, которая теперь единолично использует это бренд.

Однако ASUS решила продавать данные компьютеры под своим игровым брендом ROG, явно по более высокой цене.