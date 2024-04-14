Стоит отметить , что это самая низкая цена на карту не только в Великобритании, но и в мире

Британский розничный продавец Ebuyer снизил стоимость видеокарты XFX Radeon RX 7900 XT, которая теперь предлагается по цене 629,99 фунтов стерлингов, что значительно ниже предложений других ритейлеров. Это самая низкая цена на модель Radeon RX 7900 XT в Великобритании. С учетом налога с продаж в размере 20% конвертированная цена составляет 627 долларов, что делает карту самым доступным ускорителем такого типа в мире.

Указанная цена касается только модели XFX Speedster Merc 310, которая к тому же представляет собой версию с заводским разгоном. Видеокарта имеет крупную систему охлаждения толщиной три слота с тремя вентиляторами и отличается фирменным черно-серебристым дизайном XFX.

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В настоящее время карта доступна по цене ниже 700 фунтов стерлингов в двух розничных магазинах.

• XFX AMD Radeon RX 7900 XT 20 ГБ SPEEDSTER MERC 310: 629,99 фунтов стерлингов Ebuyer;

• XFX AMD Radeon RX 7900 XT 20 ГБ SPEEDSTER MERC 310: 686 фунтов стерлингов Amazon.

Самый дешевый ускоритель RX 7900 XT в Великобритании менее чем за 700 фунтов стерлингов является именно моделью RX 7900 XT от XFX. Учитывая, что снижение цен произошло сразу на двух платформах, это может свидетельствовать о том, что сама XFX была инициатором такого аттракциона щедрости.

Карта дебютировала по цене 946 фунтов стерлингов 15 месяцев назад и до сегодняшнего дня продавалась по самой низкой цене в 683 фунта стерлингов на Amazon. Нынешнее предложение Ebuer является гораздо более выгодным.