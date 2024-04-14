Оба смартфона уже сертифицированы в EEC, скоро появятся в продаже

В начале 2023 года компания Tecno выпустила свой первый складной телефон Phantom V Fold. И уже во второй половине года она выпустила свой первый складной телефон в форме раскладушки под названием Phantom V Flip.

В настоящее время начался второй квартал 2024 года, а новых сообщений о выпуске новых устройств складного формата в линейке Phantom V Fold пока не было. Однако новая информация предполагает, что компания может работать над телефонами Phantom V Fold и V Flip второго поколения.

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На снимке экрана выше показано, что Tecno Phantom V Fold 2 5G имеет номер модели AE10, а Tecno Phantom V Flip 2 5G — номер модели AE11. Напомню, прошлогодние модели Phantom V Fold и V Flip имеют номера моделей AD10 и AD11 соответственно.

Хотя сертификация EEC намекает на то, что компания работает над Phantom V Fold 2 и V Flip 2, конкретные подробности об их спецификациях пока не появились. Интересно, что модель AE10 была замечена на Geekbench в январе и феврале этого года, тогда как AE11 появилась на той же платформе в феврале. В списках указано, что обе модели оснащены чипсетами Mediatek: Dimensity 9000+ и Dimensity 8050 соответственно.

Напомню, что чипсеты Dimensity 9000+ и Dimensity 8050 используются в Phantom V Fold и V Flip первого поколения соответственно. Маловероятно, что компания будет использовать один и тот же чип в своих моделях. Следовательно, в базе данных Geekbench у Phantom V Fold 2 и V Flip 2 могут быть некоторые расхождения характеристик.