Карта изначально предназначена для различных периферийных и встаиваемых систем, но может быть использована и для игр

На этой неделе Intel представила новую линейку графических карт на базе архитектуры Arc Alchemist. Эти решения предназначены для встраиваемых систем, но ничего не мешает использовать их и для игр.

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Компания ADLINK, один из партнеров Intel, представила видеокарту на базе модели Arc A380E. Эта карта оснащена 8 ядрами Xe и 128 процессорами XMX, обеспечивая низкое энергопотребление на уровне всего 50 Вт. В результате карте не требуются внешние разъемы питания. Видеокарта очень компактная и имеет однослотовый низкопрофильный дизайн с размерами 171x69 мм.

Изначально разработанный для приложений Edge Al, графический ускоритель предназначен для таких задач, как работа в видеостенах, игровых автоматах, терминалах видеолотерей и многом другом. Хотя игры входят в число его возможностей, ADLINK рекомендует объединить ускоритель с процессорами Intel Core для создания полноценной игровой экосистемы.

Являясь решением на базе архитектуры Intel Alchemist, он поддерживает набор инструментов OpenVINO с открытым исходным кодом для разработки искусственного интеллекта и может быть сопряжен с камерами, работающими в режиме реального времени. Для игр модель поддерживает ряд графических API, включая DirectX12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 и OpenCL 3.0, и совместима как с ОС Windows 11, так и с Linux.

Стоит отметить, что Arc A380E будет недоступна в розничных торговых сетях. Спрос на однослотовые графические карты в низкопрофильном форм-факторе среди энтузиастов высок, поэтому было бы неплохо, если бы ADLINK вывела данную модель на розничный рынок.

Графическая карта ADLINK является не единственной, анонсированной недавно. Например, компания Advantech также представила свою двухслотовую модель в форм-факторе Mini-ITX с большим радиатором и одним вентилятором, оснащенную четырьмя полноразмерными портами DP, в отличие от четырех портов Mini-DisplayPort у карты ADLINK.

Advantech Arc A380E