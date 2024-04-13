ChatGPT получил возросшие возможности благодаря очередному обновлению GPT-4 Turbo

OpenAI официально представила обновление GPT-4 Turbo для платных пользователей ChatGPT, что улучшило его способности к написанию и кодированию. Обновление, анонсированное на странице одной из социальных сетей, обещает более прямые, краткие и диалоговые ответы при использовании ChatGPT. Это согласуется с ответом на сообщение OpenAI, предполагающим отказ от многословных и потенциально повторяющихся результатов.

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Это не первый случай, когда GPT-4 Turbo попадает в заголовки новостей. Еще в ноябре OpenAI объявила о своей интеграции с чат-ботом Microsoft CoPilot AI и генератором изображений DALL-E 3, намекая на более широкие возможности применения.

Само обновление приносит существенные улучшения. GPT-4 Turbo теперь может получать доступ и обрабатывать в шесть раз больше текстовых данных, а именно до 300 страниц по сравнению с предыдущим ограничением в 50. Это расширение позволяет предоставлять более сложные запросы пользователю и потенциально более детальные ответы. Кроме того, GPT-4 Turbo теперь может генерировать подписи и описания для изображений и даже обрабатывать запросы на преобразование текста в речь.

Но обучение на этом не заканчивается. С момента своего первого анонса GPT-4 Turbo еще больше расширил свою базу знаний. Первоначально имея ограниченный доступ к данным в апреле 2023 года, GPT-4 Turbo теперь может получать доступ и обрабатывать информацию данных включая декабрь 2023 года. Это гарантирует, что пользователи получат самые актуальные результаты и информацию. Обновление GPT-4 Turbo означает значительный шаг вперед для ChatGPT. Не за горами выход следующей модели CHatGPT-5, который принесёт ещё больше возможностей, но, как считают многие, и определенные опасения.