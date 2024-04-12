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Разъемы питания RTX 4090 продолжают плавиться и гореть
Только одна из ремонтных мастерских сообщает, что заменяет до 200 разъемов питания RTX 4090 каждый месяц

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 Разъемы и адаптеры питания видеокарт RTX 4090 продолжают плавиться. История о плавлении и возгорании новых мощных разъемов RTX 4090 по-прежнему остается проблемой, даже спустя более года после выпуска карты. NVIDIA в конечном итоге обновила разъем до нового стандарта 12V-2×6, но проблема возникла снова с выпуском новых адаптеров CableMod.

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 Компания затем CableMod отказалась от углового адаптера и предложила вернуть деньги своим клиентам. Еще до отзыва компания активно возмещала стоимость поврежденных графических процессоров.

 NorthridgeFix утверждает, что CableMod на самом деле создала хороший продукт, но он был построен на некачественной основе - новом стандарте 12VHPWR, также известном как 12+4 или 16-контактный разъем. NVIDIA теперь поставляет обновленную версию этого разъема на все модели RTX 40. Эти обновленные разъемы имеют более короткие сенсорные контакты, благодаря чему графический процессор получает дополнительное питание только тогда, когда кабель питания полностью вставлен. Однако даже по сей день в ремонтные мастерские продолжают поступать поврежденные графические карты с оплавленными разъемами, и сейчас их количество составляет до 200 разъемов, заменяемых только за один месяц. Однако не было указано, имеют ли видеокарты новый или старый стандарт.

 В настоящее время рекомендуется использовать официальные адаптеры питания NVIDIA или собственные кабели, предоставляемые производителями блоков питания. Любые другие адаптеры представляют некоторый риск перегрева и плавления, особенно если разъем вставлен неправильно. Пользователям, особенно владельцам RTX 4090, поскольку некоторые модели при разгоне могут достигать мощности 600 Вт, следует обратить внимание на разъем питания на своих графических ускорителях.

 В видео NorthridgeFix демонстрирует процесс замены разъема, который может показаться не таким сложным, как замена графических процессоров или модулей памяти. Тем не менее это остается серьезной проблемой, заслуживающей внимания. Есть надежда, что NVIDIA уделит большее внимание данному вопросу при разработке следующего поколения графических карт GeForce. Стоит отметить, что в настоящее время ни AMD, ни Intel не проявили никакого интереса к использованию стандартов 12VHPWR или 12V-6X2 для своих игровых графических процессоров следующего поколения.


#видеокарты #rtx 4090 #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #12vhpwr #12v-2x6 #12v-2×6 #12v-2х6 #разъемы питания
Источник: videocardz.com
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