Oppo A3 Pro получил сертификацию IP69 и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев

Oppo официально представила смартфон A3 Pro, за последние несколько дней анонсировав устройство в китайских социальных сетях. Как и ожидалось, компания пока представила устройство только для внутреннего рынка Китая, а о международном релизе пока ничего не известно. Производитель предлагает Oppo A3 Pro в трёх конфигурациях памяти по следующим ценам:

8 ГБ ОЗУ/256 ГБ встроенной памяти — 1999 юаней (~ 276 долларов США);

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12 ГБ ОЗУ/256 ГБ встроенной памяти — 2199 юаней (~ 304 доллара США);

8 ГБ ОЗУ/512 ГБ встроенной памяти — 2499 юаней (~ 345 долларов США).

Насколько можем судить, Oppo оснащает A3 Pro одним и тем же оборудованием независимо от конфигурации памяти. Таким образом, все варианты сертифицированы по стандарту IP69 и оснащены защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, защищающим крупный 6,7-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением FullHD+, с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 950 нит.

Кроме того, смартфон оснащен встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев и фронтальной камерой на 8 МП (f/2.0), а также только двумя задними камерами разрешением 64 МП и 2 МП. За работу телефона отвечает однокристальная система среднего уровня MediaTek Dimensity 7050 с восемью процессорными ядрами и графическим процессором Mali-G68. Кроме того, новинка от Oppo оснащена аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Беспроводная зарядка в Oppo A3 Pro отсутствует, что не удивляет, учитывая его принадлежность к среднему уровню.