Стоит сразу сказать, что это не серийная модель, а прототип

Использование прототипов позволяет компаниям исследовать новые идеи и тестировать оборудование перед его выпуском на рынок. Материнская плата ROG Maximus XIII Hero, показанная ниже, никогда официально не выпускалась и не поступала в продажу. Тем не менее, похоже, кому-то удалось её получить.

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Стоит отметить, что это высококлассная плата ROG Maximus предыдущего поколения. Серия Maximus XIII была построена на сокете Intel LGA-1200 и предназначена для чипов Core 10-го поколения Comet Lake и Core 11-го поколения Rocket Lake. Срок службы этого разъема составлял всего два года, прежде чем на смену ему пришел разъем LGA-1700 с выпуском процесоров Alder Lake.

Судя по фотографиям, опубликованным пользователем @wnxod, на плате имеется четыре слота DDR4 SODIMM. Кроме того, у неё отсутствуют радиаторы и отображается код прототипа TEM14280. Однако радиатор ввода-вывода выглядит идентично розничному продукту. По внешнему виду платы видно, что она никогда не выпускалась и не предназначалась для розничной продажи.

На дополнительных фотографиях видно, что плата также имеет логотип Kingston Fury. Это позволяет предположить, что плата, возможно, являлась прототипом для тестирования в Kingston. Общеизвестно, что производители материнских плат тесно сотрудничают с производителями памяти, чтобы обеспечить полную совместимость своих платформ перед выпуском. Неясно, почему в данном случае использовался мобильный тип оперативной памяти SODIMM. Тем не менее плата была показана в рабочем состоянии с процессором Core i5-10600K на частоте DDR4 2133 МГц и напряжении 1,2 Вольта.

Неясно, является ли запуск платы результатом работы в лаборатории ASUS или мы наблюдаем за энтузиастом, работающим с прототипом. Однако стоит отметить, что на изображениях с материнской платой присутствует множество других устройств ASUS, это указывает на то, что источник этих изображений, вероятно, имеет тесные отношения с компанией.