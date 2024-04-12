В компании заявили, что это приведет к уменьшению вредного воздействия на окружающую среду, а пользователи не увидят разницы в плане безопасности устройства и защиты информации

Компания Apple объявила о предстоящем расширении своей программы по ремонту смартфонов iPhone, которая позволит клиентам и независимым ремонтным организациям использовать оригинальные бывшие в употреблении детали. Изменение, которое вступит в силу этой осенью, поможет по мнению компании свести к минимуму воздействие ремонта на окружающую среду, а также должно сэкономить клиентам некоторое количество денежных средств.

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Apple сообщила изданию Washington Post, что первоначально владельцы iPhone 15 или более новых устройств смогут использовать пересмотренную программу для замены обычных компонентов, таких как дисплеи, батареи и камеры, на бывшие в употреблении детали.

Технический гигант заявил, что оригинальные бывшие в употреблении детали Apple будут обеспечивать полную функциональность, предлагаемую оригинальными заводскими деталями, точно так же, как и новые оригинальные компоненты, при чем без ущерба для безопасности, защиты или конфиденциальности пользователей.

Стремясь предотвратить кражу iPhone, Apple также распространяет функцию блокировки активации на отдельные компоненты. Благодаря этой функции отремонтированный iPhone сможет определить, поступила ли использованная деталь с другого устройства с включенной блокировкой активации. Если это действительно так, то возможности использования запасной детали будут ограничены, заявили в Apple.

Когда этой осенью будет запущена расширенная программа ремонта, Apple также обновит историю запчастей и обслуживания в iOS, чтобы показать пользователям, была ли замененная деталь новой или бывшей в употреблении на момент ремонта. Историю запчастей и обслуживания можно будет найти в меню «Настройки» — «Основные» — «О ремонте вашего телефона».

По данным Washington Post, компания Apple не будет поставлять клиентам и ремонтным мастерским бывшие в употреблении оригинальные детали Apple напрямую, а это означает, что частным мастерам по-прежнему может быть сложно проверить подлинность и законное происхождение деталей используемых перед покупкой у третьей стороны.

Пользователи по-прежнему смогут заказывать новые детали непосредственно в ремонтной мастерской Apple, а для упрощения работы клиентам больше не придется указывать серийный номер устройства при заказе ремонта, не затрагивающего материнскую плату смартфона.