Предполагается, что Apple опять представит три модели процессоров

Apple еще не завершила обновление своего ассортимента продуктов до процессоров поколения Apple M3. На данный момент этот набор микросхем используется во многих моделях Mac, а совсем недавно — в MacBook Air 13 и MacBook Air 15. Однако ожидается, что в следующем месяце появятся новые модели iPad Pro с чипсетами Apple M3 в рамках значительного обновления дизайна серии.

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Тем не менее Марк Гурман уже поведал о том, что может ожидать устройства Apple с процессорами поколения M4. В своей статье для Bloomberg аналитик Apple утверждает, что Apple M4 станет капитальным пересмотром всей линейки Mac, ориентированным на искусственный интеллект. В частности, Гурман заявляет, что Apple разработала три варианта M4 под кодовыми названиями:

Donan — возможный Apple M4;

Brava — возможен Apple M4 Pro;

Hidra — возможный Apple M4 Ultra.

По словам Гурмана, iMac, Mac mini, MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 первыми получат обновления на базе Apple M4, начиная с конца 2024 года или начала 2025 года. Более того, Гурман добавляет, что Apple продолжит разделять модели MacBook Pro 14 начального и высокого класса, вероятно, оснащая первый Donan, а второй - Brava. Предположительно, эти обновления могут произойти в конце 2024 или начале 2025 года, а выпуск MacBook Air запланирован на весну 2025 года.

Между тем ожидается, что настольные Mac Studio и Mac Pro присоединятся к Apple M4 в середине 2025 года и чуть позже соответственно. Судя по всему, только Mac Pro получит процессор Hidra, возможно, с новым вариантом унифицированной памяти объемом 512 ГБ. Хотя в старом Mac Pro по-прежнему отсутствует поддержка 1,5 ТБ ОЗУ, это будет значительным улучшением по сравнению с пределом памяти текущей модели в 192 ГБ. В настоящее время Гурман полагает, что Apple продемонстрирует множество новых функций искусственного интеллекта на устройствах в июне на конференции WWDC 2024, которая пройдет с 10 по 14 июня.