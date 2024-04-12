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Apple еще не завершила обновление своего ассортимента продуктов до процессоров поколения Apple M3. На данный момент этот набор микросхем используется во многих моделях Mac, а совсем недавно — в MacBook Air 13 и MacBook Air 15. Однако ожидается, что в следующем месяце появятся новые модели iPad Pro с чипсетами Apple M3 в рамках значительного обновления дизайна серии.
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Тем не менее Марк Гурман уже поведал о том, что может ожидать устройства Apple с процессорами поколения M4. В своей статье для Bloomberg аналитик Apple утверждает, что Apple M4 станет капитальным пересмотром всей линейки Mac, ориентированным на искусственный интеллект. В частности, Гурман заявляет, что Apple разработала три варианта M4 под кодовыми названиями:
Donan — возможный Apple M4;
Brava — возможен Apple M4 Pro;
Hidra — возможный Apple M4 Ultra.
По словам Гурмана, iMac, Mac mini, MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 первыми получат обновления на базе Apple M4, начиная с конца 2024 года или начала 2025 года. Более того, Гурман добавляет, что Apple продолжит разделять модели MacBook Pro 14 начального и высокого класса, вероятно, оснащая первый Donan, а второй - Brava. Предположительно, эти обновления могут произойти в конце 2024 или начале 2025 года, а выпуск MacBook Air запланирован на весну 2025 года.
Между тем ожидается, что настольные Mac Studio и Mac Pro присоединятся к Apple M4 в середине 2025 года и чуть позже соответственно. Судя по всему, только Mac Pro получит процессор Hidra, возможно, с новым вариантом унифицированной памяти объемом 512 ГБ. Хотя в старом Mac Pro по-прежнему отсутствует поддержка 1,5 ТБ ОЗУ, это будет значительным улучшением по сравнению с пределом памяти текущей модели в 192 ГБ. В настоящее время Гурман полагает, что Apple продемонстрирует множество новых функций искусственного интеллекта на устройствах в июне на конференции WWDC 2024, которая пройдет с 10 по 14 июня.