От мини-ПК стоимостью 387 долларов не стоит ожидать вершин производительности, но он вполне способен справляться с нетребующими больших вычислительных мощностей задачами

Китайский процессор Loongson 3A6000 поступил на розничный рынок в составе мини-ПК Morefine M700S. Конечно китайский процессор пока не в состоянии составить по производительности конкуренцию современным чипами AMD и Intel. Производительность процессора 3A6000 эквивалентна процессору Intel Core i3-10100F и уровню IPC примерно моделям AMD на архитектуре Zen 3.

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Чип Loongson имеет четыре ядра и восемь потоков с тактовой частотой от 2,0 до 2,5 ГГц. Максимально он поддерживает до 64 ГБ памяти стандарта DDR4-3200 SO-DIMM. По словам производителя, чип предназначен для промышленного использования, государственных служб, образования, медицины и других сфер.

Судя по более ранним сообщениям о производительности этого процессора, имеет смысл использовать такое устройство в областях, которым не нужна высочайшая производительность, но ценящих ПК с небольшими размерами и адекватными возможностями ввода-вывода. Розничная цена Morefine M700S составляет 2799 китайских юаней, что эквивалентно 387 долларам.

M700S выглядит как обычный мини-ПК в стиле NUC, его размеры составляют 149 x 145 x 50 мм, а масса – 812 граммов. ПК поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 5 2,5G и 5G и Bluetooth 5.0, имеет один слот PCIe 3.0 для диска M.2 и порт SATA для 2,5-дюймового накопителя. Встроенная графика поддерживает разрешение 4K с частотой 30 Гц и два дисплея через два порта HDMI. M700S имеет четыре порта USB 2.0, два порта USB 3.0 и один USB Type-C с PD 3.0 мощностью 30 Вт. Для проводного подключения к Интернету имеется один порт Gigabit Ethernet. Также мини-ПК оснащен 3,5 мм разъемом для наушников.

Согласно списку характеристик, работает ПК на ОС Loongnix на базе Linux, но совместим со многими операционными системами, такими как Windows 10, Windows 11, Tongxin UOS, Galaxy Kirin и Ubuntu.

Стоит отметить, что создание процессора с нуля является очень непростой задачей. Этот процессор будет использоваться в настольных компьютерах и ноутбуках, предназначенных только для некоторых областей. Loongson может сделать свои процессоры доступными в России и Беларуси. Первые шаги для этого уже сделаны, и Loongson может на данный момент занять определенную долю рынка в нашей стране.

Несмотря на это Loongson, потребуется время, чтобы создать процессоры, способные конкурировать по производительности с Intel и AMD. Пэт Гелсингер из Intel заявил, что китайские компании-производители микросхем отстают на десять лет. Но поскольку Китай активно закупает инструменты для производства чипов и имеет возможности вести бизнес в странах, попавших под санкции, то разрыв вполне можно будет сократить за более короткий период.