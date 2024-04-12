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Хорошо известно, что графические ускорители ASUS, как правило, дорогие, особенно те, которые предназначены для энтузиастов или профессионалов. Например, серия ProArt никогда не входила в число самых бюджетных вариантов. Однако со стартом новой акции, возможно, на эти модели наконец-то стоит обратить внимание обычным пользователям.
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Акция по кэшбэку распространяется на материнские платы, видеокарты и кулеры AIO. Кроме того, акция распространяется на различные готовые системы, в составе которых находится оборудование ASUS из серии ProArt. Хотя общее количество участвующих в акции аппаратных средств довольно широко, оно, вероятно, не так важно, как графические карты. С другой стороны, графические ускорители получили скидки до 150 евро/130 фунтов стерлингов, последняя относится к модели RTX 4090 TUF. Может возникнуть вопрос о причине попадания в акцию видеокарты линейки TUF. Возможно, это объясняется тем, что ASUS просто не выпустила графические карты RTX 4090 ProArt.
Следующим лучшим выбором с точки зрения скидки для покупки станет RTX 4080 SUPER. Здесь следует отметить, что модели не-SUPER в данной акции не участвуют, за исключением RTX 4070, которая до сих пор не снята с производства. Скидку можно также получить за модели RTX 4060, RTX 4060 Ti и другие. Ознакомиться со списком можно в таблице ниже.
Акция также распространяется на материнские платы серии ProArt: Z790 55 евро, B760 28 евро, X670E 55 евро и B650 32 евро. Что касается кулеров AIO, то за модель ProArt LC 420 можно получить кэшбек в 40 евро, а модель TUF Gaming LC II 360 - 30 евро.
Стоит отметить, что кэшбэк доступен не во всех странах, а сроки начала и окончания акции могут различаться. Для стран Европы это период с 9 апреля по 21 мая. Россия к сожалению в список участников не входит.