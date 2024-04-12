Наибольшую скидку могут получить покупатели видеокарты TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC Edition 24GB

Хорошо известно, что графические ускорители ASUS, как правило, дорогие, особенно те, которые предназначены для энтузиастов или профессионалов. Например, серия ProArt никогда не входила в число самых бюджетных вариантов. Однако со стартом новой акции, возможно, на эти модели наконец-то стоит обратить внимание обычным пользователям.

реклама

Акция по кэшбэку распространяется на материнские платы, видеокарты и кулеры AIO. Кроме того, акция распространяется на различные готовые системы, в составе которых находится оборудование ASUS из серии ProArt. Хотя общее количество участвующих в акции аппаратных средств довольно широко, оно, вероятно, не так важно, как графические карты. С другой стороны, графические ускорители получили скидки до 150 евро/130 фунтов стерлингов, последняя относится к модели RTX 4090 TUF. Может возникнуть вопрос о причине попадания в акцию видеокарты линейки TUF. Возможно, это объясняется тем, что ASUS просто не выпустила графические карты RTX 4090 ProArt.

Следующим лучшим выбором с точки зрения скидки для покупки станет RTX 4080 SUPER. Здесь следует отметить, что модели не-SUPER в данной акции не участвуют, за исключением RTX 4070, которая до сих пор не снята с производства. Скидку можно также получить за модели RTX 4060, RTX 4060 Ti и другие. Ознакомиться со списком можно в таблице ниже.

Акция также распространяется на материнские платы серии ProArt: Z790 55 евро, B760 28 евро, X670E 55 евро и B650 32 евро. Что касается кулеров AIO, то за модель ProArt LC 420 можно получить кэшбек в 40 евро, а модель TUF Gaming LC II 360 - 30 евро.

Стоит отметить, что кэшбэк доступен не во всех странах, а сроки начала и окончания акции могут различаться. Для стран Европы это период с 9 апреля по 21 мая. Россия к сожалению в список участников не входит.