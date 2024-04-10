Упоминание о новых процессорах AMD появилось в новейших драйверах чипсетов версии 6

AMD недавно выпустила драйверы чипсета под номером V6.03.19.217, которые распространяла компания ASUS. Эти драйверы обозначают переход с версии 5 на версию 6 для материнской платы ASUS X670 ROG Crosshair Hero. Этот драйвер предназначен как для настольных, так и для мобильных процессоров, включая серии Ryzen 6000, Ryzen 7040 и Ryzen 8000. Интересно, что в драйверах также есть запись для серии Ryzen 9000, которая не относится ни с одному из существующих процессоров AMD.

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Среди драйверов есть драйвер AMD PMF, также известный как Platform Management Framework. Этот драйвер играет решающую роль, предоставляя централизованную структуру для управления производительностью, питанием и температурой системы. Это достигается за счет использования входных данных датчиков, подсказок операционной системы, состояния платформы и показателей для динамической оптимизации операций системы. Включение драйверов PMF для серии Ryzen 9000 предполагает, что AMD уже находится на ранней стадии внедрения еще не выпущенной серии:

Хотя нет подтверждения, что серия Ryzen 9000 соответствует процессорам на архитектуре Zen5, время совпадает с ожидаемым запуском AMD Zen5 для мобильных и настольных компьютеров в этом году. Выборка чипов и первая активация платформы уже должны проводиться.

Если Ryzen 9000 действительно представляет собой процессоры Zen5, можно было бы предположить, что платформа Strix Point включает такие процессоры, как Ryzen 9050H или U, а платформа Fire Range потенциально может включать такие процессоры, как Ryzen 9055HX. Что касается вариантов для настольных компьютеров, то они могут использовать такие названия, как Ryzen 9 9950X(3D), следуя традиционной системе наименований AMD.