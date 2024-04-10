Компания утверждает о трехкратном росте производительности при работе с ИИ в новых процессорах линейки Lunar lake

Во время мероприятия Vision 2024 генеральный директор Intel Пэт Гелсингер сообщил подробности о предстоящей серии процессоров Core Ultra 200V под кодовым названием «Lunar Lake». Эти процессоры будут оснащены более быстрым процессором ИИ по сравнению с серией Core Ultra 100, а NPU (нейронный процессор) следующего поколения обеспечит в три раза более высокую производительность.

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Серия Lunar Lake будет относиться к сегменту с низким энергопотреблением и будет основана на архитектурах Lion Cove и Skymont. Они также входят в серию Arrow Lake, входящей в линейку Core Ultra 200, которая имеет ту же архитектуру процессора, но с менее мощной встроенной графической. Стоит отметить, что Core Ultra 200V будет использовать графическую архитектуру Xe2-LPG, вариант Battlemage с низким энергопотреблением, а Arrow Lake сохранит текущую архитектуру Xe-LPG (Alchemist), используемую в процессорах Core Ultra 100 Meteor Lake.

По оценкам Intel, полная производительность для Lunar Lake превысит 100 TOPS, что сделает его самым высоким показателем среди всех известных будущих процессоров. Портал Tom's Hardware, сообщившая об этом, также обратилась к AMD, чтобы узнать о производительности их NPU в грядущей серии процессоров на архитектуре Zen5, известной как Strix Point.

По словам представителя AMD, предстоящий NPU AMD XDNA2, как ожидается, будет в три раза быстрее своего предшественника XDNA. Его производительность составит 48 TOPS по сравнению с 16 TOPS у Ryzen 8040 Hawk Point. Важно отметить, что это улучшение относится только к NPU, а подробности о полной платформе, которая сочетает в себе ядра Zen5 и графическую архитектуру RDNA 3.5, еще остаются загадкой.

«Мы считаем, что для ПК с искусственным интеллектом требуются мощные процессоры, графические процессоры и NPU, и именно это AMD уже более года предоставляет клиентам с линейкой Ryzen 7040, а теперь и Ryzen 8040. На декабрьском мероприятии Advancing Al мы представили нашу систему следующего поколения. Мобильные процессоры Strix Point с архитектурой XDNA 2 будут иметь производительность генеративного искусственного интеллекта в три раза выше, чем у текущего поколения. Мы считаем, что эта производительность позволит нам оставаться лучшим выбором для ПК следующего поколения с искусственным интеллектом», - заявил представитель AMD.

Конкуренция за самое быстрое ускорение искусственного интеллекта в потребительских процессорах обостряется. AMD и Intel расширяют границы возможностей своих настольных и мобильных процессоров. Однако на арену вышел новый игрок - компания Qualcomm. Её предстоящая серия чипов Snapdragon X Elite, запуск которой запланирован на этот год, обеспечивает производительность 45 TOPS только для NPU и в общей сложности 75 TOPS для всего чипа. С появлением Qualcomm борьба за лидерство в сфере искусственного интеллекта станет еще более конкурентной, что будет на руку нам, потребителям, так как конкуренция должна приводить и к ценовой борьбе, а значит и снижению конечной стоимости продуктов.