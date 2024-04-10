Такую информацию сообщает авториетный ресурс ComputerBase, ссылаясь на проходящие консультации партнеров Intel на мероприятии Embedded World 2024

Компания Intel на выставке Embedded World 2024, проходящей в Германии, анонсировала выпуск шесть новых графических карт на архитектуре Arc Alchemist, целевыми платформами которых являются периферийные и встраиваемые системы. Интересно, что выход данных ускорителей состоится спустя более двух лет после дебюта архитектуры Alchemist от Intel.

Хотя внимание сосредоточено на новых графических процессорах Arc Alchemist, о преемнике Battlemage мало информации. Эта архитектура графического процессора следующего поколения, также известная как Xe2-HPG или Xe2-LPG, должна дебютировать в этом году в составе процессоров Lunar Lake (версия LPG). Однако подробности о дискретных графических картах (HPG), использующие графические процессоры следующего поколения Arc Bx00 для геймеров и рабочих станций, от Intel по-прежнему очень скромные.

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Согласно информации портала ComputerBase, на выставке партнеры Intel поговаривают о вероятных сроках выхода новой архитектуры Battlemage накануне всеми любимой распродажи, известной как Black Friday или по-русски - Чёрная пятница. В 2024 году это событие выпадает на 29 ноября. Такой подход вполне разумен, так как начинается предновогодний сезон, а в католических странах ещё и Рождественские праздники. В этот период совершается особенно много покупок, и выход нового оборудования является оптимальным решением. Вероятно именно на активность покупателей и рассчитывает компания Intel, которая представила Arc Alchemist примерно в тот же период в 2022 году.

Официально Intel пока держит язык за зубами о характеристиках будущей архитектуры Battlemage. Указанная информация лишь говорит о работе компании по запланированному графику. Кроме того сотрудники компании сейчас сосредоточены больше на разработке и оптимизации программного обеспечения, а не аппаратных средствах.

ComputerBase объясняет, что Intel поменяла свою стратегию продвижения видеокарт нового поколения. Если в прошлый раз компания максимально подогревала публику различными утечками и анонсами, то для Battlemage всё будет куда спокойнее, а информация будет подаваться дозировано, оставляя интригу до самого момента релиза.