Новая модель станет первым смартфоном бренда на новом чипсете Snapdragon 8s Gen 3

В этом месяце в Китае бренд iQOO выпустит доступный флагманский телефон iQOO Z9 Turbo. Сегодня бренд на своем аккаунте Weibo поделился новыми изображениями, подтверждающими дизайн задней панели, набор микросхем, емкость батареи и некоторые другие характеристики.

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На изображении выше представлена задняя панель iQOO Z9 Turbo. Устройство имеет плоские края и квадратный модуль камеры со скругленными углами в стиле флагманских смартфонов производителя, в котором размещены две камеры и надпись OIS. Рядом с модулем камеры расположена двойная светодиодная вспышка. С точки зрения дизайна он выглядит как урезанная версия серии iQOO 12.

iQOO сообщила, что iQOO Z9 Turbo станет одной из первых линеек телефонов, оснащенных чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, урезанной версией флагманского чипа Snapdragon 8 Gen 3. Первым смартфоном с данной однокристальной системой стал Xiaomi Civi 4 Pro, дебютировавший в прошлом месяце в Китае.

Redmi Turbo 3, который должен выйти уже завтра в Китае, также будет оснащен указанным чипсетом, как и грядущий Realme GT Neo 6.

Также подтверждено, что iQOO Z9 Turbo получит специальный чип для обработки изображений, систему рассеивания тепла 6K VC и массивную аккумуляторную батарею емкостью 6000 мАч. По имеющимся данным, устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Различные источники информации указывают, что iQOO Z9 Turbo будет иметь 6,78-дюймовый плоский OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Ожидается, что смартфон получит версии с 12 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x и быстрый накопитель UFS 4.0 объемом 512 ГБ. Кроме того, новинка может иметь 16-мегапиксельную фронтальную камеру, а также основной объектив на 50 мегапикселей и 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру.