Наибольший прирост показывает специальная модель для Китая - RTX 4090D

NVIDIA не анонсировала каких-либо изменений цен на существующие модели видеокарт серий RTX 40 или RTX 30. В настоящее время стоимость большинства доступных графических карт соответствует официальной рекомендуемой розничной цене или даже немного ниже ее. Доступность флагманской RTX 4090 также постепенно улучшается, а эталонные модели Founders Edition периодически продаются в официальных магазинах NVIDIA и у партнеров по цене 1599 долларов.

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Однако за пределами рынка США не во всех регионах наблюдаются соответствующие тенденции. Европейские игроки пока не имеют возможности приобрести новейшие графические ускорители по аналогичным сниженным ценам, в то время как игроки из Поднебесной по-прежнему сталкиваются с трудностями при поиске моделей GeForce RTX 4090D по адекватным ценам.

По сообщениям портала BoardChannels, китайские компании планируют повысить цены на различные модели серий RTX 40, RTX 30 и даже морально устаревшей GTX 16, которые все еще находятся в продаже, несмотря на то, что уже сняты с производства. Кроме того, в этом месяце ASUS, Gigabyte, Colorful и Zotac снова подняли цены на некоторые модели видеокарт Nvidia:

• Модель RTX 4090D: цены на все модели выросли на 200–300 юаней;

• Модели RTX 4070 SUPER, RTX 4070 и RTX 4060TI 16G: стоимость всех увеличена на 50–100 юаней;

• Цены на некоторые модели серии RTX 4060 выросли на 10–50 юаней;

• Цена модели RTX 3050 выросла на 50 юаней;

• Цена модели GTX 1650 выросла на 10–30 юаней.

Наиболее значительный рост наблюдается у флагмана RTX 4090D из-за отсутствия его в достаточном количестве у продавцов, что в свою очередь связано с растущим на неё спросом со стороны компаний, использующих эти графические карты для приложений искусственного интеллекта, а не для игр.

Кроме того, запасы GeForce GTX 1650 почти исчерпаны, и лишь несколько компаний все еще имеют некоторые их запасы. Ожидается, что к концу апреля все имеющиеся у продавцов и поставщиков карты серии GTX 16 будут полностью распроданы.