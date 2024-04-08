Информацию об этом сообщил представитель игрового подразделения компании на азиатском регионе

Конференция Lenovo Innovate 2024 в Бангкоке в первую очередь касалась рынка мобильных компьютеров. Тем не менее участникам также была предоставлена возможность обсудить дальнейшие перспективы развития игровой серии Lenovo Legion и некоторым другим сегментам рынка. Среди затронутых тем были вопросы о потенциальном обновлении первого портативного устройства компании - Legion Go.

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Напомню, что Legion Go является портативным устройство премиум-класса со съемными контроллерами и большим 8,8-дюймовым экраном с высоким разрешением 2,5K. Оно было выпущено всего через несколько месяцев после ROG Ally и завоевало расположение к себе со стороны игроков за экран большего размера, увеличенное время автономной работы и большую универсальность в использовании. Консоль Legion Go достигла того, чего не смогла MSI Claw, учитывая физические характеристики, почти идентичные ROG Ally, но с более низкой производительностью графической составляющей.

Вполне естественно, что, геймерам интересны планы Lenovo относительно выпуска преемника своего портативного устройства Go, а также примерные сроки данного события. Впервые компания подтвердила, что преемник действительно находится в разработке. Клиффорд Чонг, менеджер по игровому направлению компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подтвердил, что консоль Legion Go 2 запланирована к выпуску.

Ответ Клиффорда не содержал подробностей о спецификациях или сроках выпуска приемника Legion Go. Однако стоит отметить, что решение Lenovo о том, когда выпустить второе поколение своей игровой консоли может зависеть от нескольких факторов, одним из которых является рыночная целесообразность и конкуренция со стороны других компаний. Смысл выхода обновленной консоли будет тогда, когда текущая модель станет проигрывать аналогичным устройствам, например, от ASUS, которая уже подтвердила, что работает над ROG Ally 2. Предполагается, что следующая модель будет оснащена APU Strix Point с архитектурами Zen5 и RDNA3.5 от AMD.

В любом случае, если Lenovo не представит преемника Legion Go, то рискует отстать и потерять свой премиальный статус на рынке. Компании важно оставаться конкурентоспособной и идти в ногу с достижениями других компаний, используя самое передовое оборудование, которое выпускается с завидной регулярностью такими компаниями, как AMD, Intel и Nvidia.