Для запуска игры использовался эмулятор и полученная производительность не позволит комфортно поиграть в Red Dead Redemption 2 даже на флагманском смартфоне

Ютубер Серж Павлов продемонстрировал запуск одной из самых популярных игр от Rockstar Games, Red Dead Redemption 2 на смартфоне Red Magic 9 Pro. Этот игровой телефон под управлением Android оснащен новейшей однокристальной системой на чипе Snapdragon 8 Gen 3, являющейся очень мощным чипом.

реклама

Павлову удалось запустить игру с помощью эмулятора ПК с ОС Windows под названием Mobox. Ранее он использовал тот же эмулятор для запуска некоторых других компьютерных игр. В их число входит GTA IV, которая довольно неплохо работала на устройстве со Snapdragon 8 Gen 3. Однако ситуация с Red Dead Redemption 2 оказалась не такой радужной.

Хотя на игровом Android-смартфоне игра запускалась, частота кадров оставляла желать лучшего. Большую часть времени частота кадров была ниже 10 кадров в секунду, а это означает, что полноценно насладиться игровым процессом не получится в отличие от консолей или набирающих популярность портативных игровых ПК. Кроме того, во время игры наблюдались различные артефакты текстур. Также стоит отметить, что ютуберу пришлось использовать внешний кулер для охлаждения смартфона. Однако сам факт того, что на телефоне удалось запустить полноценную игру с эмулятором, впечатляет.

Это показывает, насколько мощным стало аппаратное обеспечение телефона. По данным Rockstar Games, для запуска игры на персональном компьютере геймерам потребуется как минимум процессор Core i5-2500K или AMD FX-6300 и графический ускоритель Nvidia GTX 770 или AMD Radeon R9 280. Это устаревшее аппаратное обеспечение, но нужно учитывать, что на телефоне игра запускалась с помощью эмулятора.

Конечно, если бы не было задействования эмуляции, производительность могла бы быть намного лучше. Apple, например, удалось портировать на новые модели iPhone такие ААА-игры, как Death Stranding и Resident Evil Village. Благодаря официальной поддержке со стороны разработчиков игр, они могут обеспечить на телефоне игровой процесс консольного уровня. Остается лишь надеяться, что в какой-то промежуток времени мы получим такой же уровень поддержки на смартфонах с ОС Android.