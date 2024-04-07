В настоящее время купить новинки можно на Newegg по ценам, немного превышающим рекомендованные AMD

Похоже, что компания Acer наконец-то решилась на серьезное расширение своего ассортимента видеокарт на базе графических процессоров AMD. Напомню, что Acer некоторое время назад выпустила самую младшую модель в линейке Radeon RX 7000 - Radeon RX 7600. Это был единственный графический ускоритель Radeon от Acer, доступный на розничном рынке. Спустя несколько месяцев поклонники продукции Acer могли начать задаваться вопрос о выпуске других, более производительных моделей Radeon. К их радости компания расширила модельный ряд.

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В начале этого года Acer сделала несколько анонсов относительно своей новой линейки графических карт Radeon. Компания не только выпустила Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT на базе графического процессора Navi 32, но также выпустила специальную версию Radeon RX 7900 GRE, а также RX 7600 XT.

Поклонникам не пришлось долго ждать появления этих карт в розничной продаже. Новинки компании уже появились на Newegg.

Модели RX 7900 GRE и RX 7800 XT в настоящее время продаются немного дороже рекомендованной производителем розничной цены (MSRP), что может показаться странным для нового игрока на рынке графических ускорителей. Однако многие помнят, что Acer очень демократично подошла к ценообразованию на свои модели видеокарт линейки Intel Arc. Возможно, что такая же ситуация вскоре будет наблюдаться и с картами Radeon.

Модели Predator Bifrost представляют собой особенно интересные варианты, поскольку они имеют крупную систему охлаждения с тремя большими вентиляторами. Подобная конструкция вполне бы справилась с пылом даже модели высокого класса Radeon RX 7900 XT/XTX, но в настоящее время она предлагается для Radeon RX 7900 GRE и RX 7800 XT, которые основаны GPU мощностью около 260 Вт. Таким образом, представленные в настоящее время должны быть достаточно холодными и тихими. Так ли это должны показать первые обзоры новинок, но на данный момент таковых пока нет на просторах Интернета.