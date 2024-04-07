Как обычно, обновление приносит ряд оптимизаций, улучшений и расширения поддержки оборудования

Команда TechPowerUp представила очередное обновление своей популярной утилиты TechPowerUp GPU-Z, предназначенной для идентификации графической системы и получения о ней полной информации, а также диагностики и мониторинга работы. В новой версии GPU-Z 2.58.0 разработчики реализовали начальную поддержку процессоров Intel Meteor Lake. Кроме того, новая версия теперь поддерживает мобильную дискретную видеокарту AMD Radeon RX 7600M. Что касается поддержки новых устройств от NVIDIA, то теперь такая возможность появилась у довольно редких моделей, как RTX 3500 Ada, RTX 3050 4 ГБ и A500. Кроме внесения поддержки новых видеокарт, обновленная версия утилиты получила ряд исправлений и улучшений, включая исправление периодических подтормаживаний в Counter Strike 2 и ряде других игровых приложениях, возникающие из-за доступа GPU-Z к аппаратному обеспечению Radeon. Обновление принесло возможность получения отчета о версии BIOS для процессоров Intel Alder Lake, Raptor Lake и Raptor Lake Refresh, а также идентификаторы поставщиков ноутбуков Framework и Aetina. В GPU-Z 2.58.0 добавлена поддержка шейдеров версии 6.7 и 6.8. Также отчеты PCIe с изменяемым размером BAR теперь будут правильно сообщать о состоянии графических процессоров NVIDIA на архитектуре Turing, ранее такая возможность была ограничена архитектурой Ampere и новее.

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Кроме того, в новом выпуске на вкладке «Дополнительно» улучшено форматирование данных некоторых значений OpenCL, а установщик GPU-Z теперь получил цифровую подпись. Число ROP в Radeon RX 7900 GRE и NVIDIA A40 теперь стало отображаться правильно. Обновление принесло исправление отображения типа памяти мобильных процессоров AMD Zen 4, когда LPDDR5 отображалась в виде DDR5. Также был исправлен редкий случай появления синего экрана на некоторых графических процессорах AMD. Загрузить последнюю версию GPU-Z можно по данной ссылке.