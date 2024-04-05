После окончания поддержки Windows 10 последующая поддержка системы будет платной для корпоративных пользователей

Стоит отметить, что плата 427 долларов за поддержку безопасности Windows 10 до 2028 года является довольно высокой, и даже цена в 315 долларов за облачный вариант не сильно дешево. Однако следует также сказать, что эти цены распространяются только на бизнес-клиентов. Что касается обычных пользователей, то в данный момент Microsoft пока не раскрыла стоимость дополнительной поддержки.

В своё время, когда срок службы Windows 7 приближался к концу, Microsoft представила расширенные обновления безопасности (ESU). Цена составляла 50 долларов за первый год, 100 долларов за второй и 200 долларов за третий год расширенной поддержки. В общей сложности это составило 350 долларов, довольно большая сумма, но следует также учитывать, что эта цена только для организаций. Хотя домашние пользователи не получили аналогичную возможность от Microsoft, неудивительно, что корпоративные обновления безопасности попали к домашним пользователям неофициальным путем.

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Что касается Windows 10, то дополнительная поддержка начинается с 61 доллара за устройство в течение первого года. В последующие два года стоимость вырастет до 122 и 244 долларов соответственно. Облачный вариант подписки ESU дешевле и предназначен для пользователей облачных служб обновлений, таких как Microsoft Intune. В этом случае может быть применена скидка 25 %, в результате чего цена снизится до 45 долларов за пользователя в первый год (на пяти устройствах). Второй год обойдется в 90 долларов, а третий — в 180 долларов.

Все упомянутые выше варианты применимы к бизнесу, а домашние пользователи могут снова остаться не у дел. Остается надеяться, что в случае Windows 10 этого не произойдет, но Microsoft до сих пор ничего об этом не сказала. Вполне вероятно, что домашних пользователей просто могут заставить перейти на Windows 11 или отказаться от операционной системы Microsoft в пользу дистрибутива Linux, который будет работать с их неподдерживаемым в Windows 11 оборудованием.

Напомню, что прежде чем переходить на Windows 11, пользователи Windows 10 должны ознакомиться с минимальными требованиями Windows 11, чтобы подготовиться к переходу.