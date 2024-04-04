Это первая содель такого класса с тремя вентиляторами, предназначенная для китайского рынка

Прошло довольно много времени с тех пор, как MSI выпустила последнюю видеокарту линейки Duke, которая была основана на архитектуре Turing и входила в серию RTX 20. Однако история серии берет свое начало с моделей GTX 10. Серия Duke представляет собой бюджетные модели, занимающие промежуточное положение между картами Ventus и Gaming. Однако, поскольку MSI представила продукты более высокого уровня - серию SUPRIM, стимулов для выпуска новых версий стало меньше.

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Стоит отметить, что серия Gaming Duke не ориентирована на мировой рынок, а скорее, она ограничена китайским регионом. Новую модель можно найти только на китайском сайте MSI.

Кроме того, стоит отметить, что Gaming Duke представляет собой первую конструкцию от MSI с тремя вентиляторами, основанную на модели RTX 4060. Хотя многие компании, такие как Gigabyte, отдают приоритет таким конструкциям системы охлаждения даже для менее мощных карт серии RTX 40, MSI сохранила за линейкой RTX 4060 конструкцию с двумя вентиляторами. Также стоит отметить, что это уже 15-я видеокарта RTX 4060.

В Duke используется кольцевая конструкция лопастей вентилятора и технология OdB, когда карта не сильно загружена. Также видеокарта имеет четыре разъема для вывода изображения на дисплей: 3x DP 1.4a и один HDMI 2.1a. С тыльной стороны Duke полностью закрыта металлической пластиной.

Однако на этой карте нет заводского разгона, но можно сделать это с помощью программного обеспечения MSI Center и Afterburner, либо любой другой подобной утилиты.

На данный момент MSI не сообщила о планах по выпуску других, более мощных карт Duke. Однако, учитывая прошлый опыт и сходство между RTX 4060 и RTX 4060 Ti, весьма вероятно, что в будущем будет представлено больше графических ускорителей линейки Duke.