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UL отложила выход теста 3DMark Steel Nomad
Новый тест без поддержки трассировки лучей теперь выйдет только во втором квартале, возможно, в апреле

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 Компания UL, разрабатывающая тестовый пакет 3DMark, сообщила о небольшой задержке выпуска преемника теста Time Spy, первоначально запланированного на конец третьего квартала. Этот новый тест, получивший название Steel Nomad (и Steel Nomad Light), предлагает классический растровый тест без трассировки лучей, дополняя современные тесты Port Royal и Speed Way, поддерживающие технологию трассировки лучей.

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 Задержка была подтверждена сообщением в Steam, где также доступен пакет 3DMark. Хотя конкретная дата релиза еще не объявлена, похоже, что Nomad может выйти в апреле 2024 года.

 "Мы почти у цели, но для Steel Nomad и Steel Nomad Light возникла небольшая задержка. Запуск переносится с конца первого квартала на начало второго квартала, и сейчас он, вероятно, приходится на апрель 2024 года. Правильный подход к справедливому межплатформенному сравнению при работе с отзывами от нескольких партнеров иногда занимает больше времени, чем ожидалось. В отличие от игр, исправление тестов производительности после запуска, которое может повлиять на оценку, действительно нежелательно, поэтому мы уделяем особое внимание тому, чтобы тест выдержал испытание временем ", — сообщает UL_Jarnis.

 Причиной задержки Steel Nomad может быть процесс проверки среди различных отраслевых партнеров. Этот процесс становится еще более сложным для кроссплатформенных тестов. Вместо выпуска эталонного теста и последующего внесения исправлений и изменений в оценки команда разработчиков отдает приоритет стабильной и проверенной системе, обеспечивающей сопоставимость на всех платформах.

 Рассматривая выпуск Steel Nomad, важно отметить, что первоначальный запуск будет ориентирован на Windows с поддержкой DirectX 12 и Vulkan. Ожидается, что другие платформы, такие как Linux, Android и iOS, получат тест позже в этом году, согласно первоначальному сообщению UL.

 Существующий тест Time Spy для растровых изображений с момента его выпуска собрал более 42 миллионов результатов тестов. С появлением Steel Nomad на дополнительных платформах, возможно, это число можно будет легко превзойти.

#3dmark #3d mark #time spy #steel nomad
Источник: videocardz.com
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