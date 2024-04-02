Эта новая модель с самой высокой частотой работы GPU на рынке будет выпущена в количестве 300 единиц

Согласно сообщению в одной из социальных сетей, Gigabyte готовится выпустить эксклюзивную версию одного из своих графических ускорителей. Что интересно, эта карта будет принадлежать к серии Xtreme, ранее известной только моделями с жидкостным охлаждением под названием Xtreme WaterForce. Таким образом, AORUS RTX 4080 SUPER Xtreme Ice станет первой моделью Xtreme с воздушным охлаждением в серии.

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Слайдами из презентации поделился Duy Manh, менеджер по продуктам и продажам вьетнамского подразделения Gigabyte, что придает этому сообщению достоверность. Однако время этого объявления может сбить с толку, учитывая, что оно совпадает с Днем дурака. Несмотря на это, есть несколько слайдов и даже изображений графического ускорителя, позволяющие предположить либо исключительно тщательно продуманную шутку, либо, что более вероятно, настоящую новую модель, которая будет выпущен в ближайшем будущем.

Сообщается, что карта может похвастаться тактовой частотой до 2,7 ГГц, что превышает более чем на 150 МГц по сравнению с эталонными спецификациями NVIDIA. Это значение также превосходит максимальную тактовую частоту всех известных моделей RTX 4080 SUPER, которая составляет 2670 МГц.

Подобно модели AORUS Master, видеокарта Xtreme оснащена боковым дисплеем, позволяющим пользователям просматривать пользовательский контент или информацию о графическом процессоре в режиме реального времени.

Упоминалось, что видеокарта также войдет в специальный комплект, включающий материнскую плату AORUS Z790X Xtreme Ice, блок питания AORUS Platinum PG5 мощностью 1000 Вт и систему водяного охлаждения AORUS WaterForce XII Ice 360. Большинство компонентов в этом комплекте будут белого цвета. Плохая новость заключается в том, что весь комплект будет ограничен 300 экземплярами по всему миру, а выпуск ожидается ориентировочно во втором квартале. Сказать что-либо о цене пока возможности нет, но она явно составит не одну тысячу долларов