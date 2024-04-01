Речь идет о младшей модели с процессором Ryzen Z1, стоиость которой не соответствовала её производительности

Сейчас выбор между консолями Steam Deck и ROG Ally может стать довольно затруднительным для любителей мобильного гейминга, планирующих покупку новой портативной консоли. Модель ASUS ROG Ally, оснащенная обычным APU Ryzen Z1, первоначально появилась на рынке по цене 599 долларов, но производитель быстро скорректировал цену из-за её недостаточному соответствию производительности.

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По сравнению с Ryzen Z1 Extreme, Ryzen Z1 имеет на два ядра меньше (6 ядер против 8) с конфигурацией, основанной на архитектурах Zen4 и Zen4c, а также значительно более низкие характеристики графического процессора. В то время как Z1 Extreme может похвастаться 12 вычислительными блоками RDNA3, обычный Z1 оснащен только 4 вычислительными блоками, работающими на частоте на 200 МГц ниже. Учитывая трехкратное снижение характеристик графического процессора, разница в цене в 100 долларов между двумя моделями ROG Ally была абсолютно несправедливой.

Компания ASUS и ее официальный розничный партнер по BestBuy внесли значительную корректировку в цену ROG Ally с Ryzen Z1, которая теперь доступна по цене 299 долларов, что на 300 долларов меньше его дебютной цены в сентябре прошлого года.

Согласно обзорам, APU AMD в ROG Ally представляет собой серьезную конкуренцию MSI Claw, независимо от того, какой APU в нем установлен. При разнице в цене в 400 долларов в пользу устройства ASUS актуальность MSI Claw может оказаться под вопросом.

Между тем, версия консоли с Ryzen Z1 Extreme в настоящее время продается по рекомендованной производителем розничной цене (MSRP) в размере 699 долларов. Однако устройство часто продается со скидкой по цене 599 долларов, а Legion Go от Lenovo доступна по цене 649 долларов.

Более доступная версия ROG Ally также сейчас выгодно конкурирует с оригинальной Steam Deck, предлагая более быструю память и экран с более высоким разрешением. Хотя Steam Deck может похвастаться вдвое большим количеством ядер графического процессора, они построены на старой архитектуре RDNA2.