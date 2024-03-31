Похоже, что компания решила таким образом распродать скопившиеся у неё данные графические процессоры

Radeon RX 550 давно утратила свою привлекательность, но графика семилетней давности все еще присутствует на рынке. Более того, ASRock выпустила новую специальную модель, предназначенную для компактных систем малого форм-фактора.

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ASRock Radeon RX 550 Low Profile 4 ГБ (RX550 LP 4G) — это двухслотовая видеокарта с размерами 170 x 69 мм. Она поместится в большинство, если не во все, компактные корпусы. Тем не менее она не использует пассивную систему охлаждения. Вместо этого ASRock установила кулер с двумя вентиляторами на Radeon RX 550 Low Profile 4 ГБ. Два крошечных охлаждающих вентилятора вращаются только тогда, когда температура графического процессора достигает определенного порога, поэтому видеокарта работает совершенно тихо, если не слишком её нагружать или в корпусе достаточно просторно.

Radeon RX 550 принадлежит к поколению видеокарт Radeon от AMD Polaris. Поколение Polaris вышло в 2017 году и было предшественником Vega. В Radeon RX 550 используется архитектура AMD Graphics Core Next (GCN) 4.0 и 14-нм производственного процесса от GlobalFoundries. Серия Polaris достигла статуса EOL (конец срока службы), но у многих компаний обычно остаются определенные остатки графических процессоров, которые необходимо распродать.

ASRock Radeon RX 550 Low Profile оснащена 512 потоковыми процессорами с тактовой частотой до 1100 МГц, а также имеет 4 ГБ памяти. Память GDDR5 в модели ASRock работает со скоростью 6 Гбит/с через 128-битный интерфейс. Конфигурация обеспечивает максимальную пропускную способность памяти 96 ГБ/с. Radeon RX 550 Low Profile 4 ГБ превосходит многие интегрированные графические решения на рынке и может показать достаточную производительность во многих нетребовательных играх.

Radeon RX 550 имеет мощность 50 Вт, которая передается на карту через слот расширения. Будучи компактной видеокартой, Radeon RX 550 Low Profile 4 ГБ имеет только один порт HDMI 2.0 и один порт DisplayPort 1.4. Обычный для подобных карт порт DVI отсутствует на этой низкопрофильной модели, что не является незначительной потерей, поскольку максимальное поддерживаемое разрешение составляет 5120 x 2880 при частоте 60 Гц. ASRock также положила в комплект стандартную заднюю панель выводов на дисплей, что бы использовать ее в стандартном корпусе.

Доступность и цена ASRock Radeon RX 550 Low Profile 4 ГБ пока неизвестны. Стоит отметить, что стоимость продающихся сейчас видеокарт Radeon RX 550 начинается от 75 долларов.