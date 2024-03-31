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Radeon RX 550 давно утратила свою привлекательность, но графика семилетней давности все еще присутствует на рынке. Более того, ASRock выпустила новую специальную модель, предназначенную для компактных систем малого форм-фактора.
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ASRock Radeon RX 550 Low Profile 4 ГБ (RX550 LP 4G) — это двухслотовая видеокарта с размерами 170 x 69 мм. Она поместится в большинство, если не во все, компактные корпусы. Тем не менее она не использует пассивную систему охлаждения. Вместо этого ASRock установила кулер с двумя вентиляторами на Radeon RX 550 Low Profile 4 ГБ. Два крошечных охлаждающих вентилятора вращаются только тогда, когда температура графического процессора достигает определенного порога, поэтому видеокарта работает совершенно тихо, если не слишком её нагружать или в корпусе достаточно просторно.
Radeon RX 550 принадлежит к поколению видеокарт Radeon от AMD Polaris. Поколение Polaris вышло в 2017 году и было предшественником Vega. В Radeon RX 550 используется архитектура AMD Graphics Core Next (GCN) 4.0 и 14-нм производственного процесса от GlobalFoundries. Серия Polaris достигла статуса EOL (конец срока службы), но у многих компаний обычно остаются определенные остатки графических процессоров, которые необходимо распродать.
ASRock Radeon RX 550 Low Profile оснащена 512 потоковыми процессорами с тактовой частотой до 1100 МГц, а также имеет 4 ГБ памяти. Память GDDR5 в модели ASRock работает со скоростью 6 Гбит/с через 128-битный интерфейс. Конфигурация обеспечивает максимальную пропускную способность памяти 96 ГБ/с. Radeon RX 550 Low Profile 4 ГБ превосходит многие интегрированные графические решения на рынке и может показать достаточную производительность во многих нетребовательных играх.
Radeon RX 550 имеет мощность 50 Вт, которая передается на карту через слот расширения. Будучи компактной видеокартой, Radeon RX 550 Low Profile 4 ГБ имеет только один порт HDMI 2.0 и один порт DisplayPort 1.4. Обычный для подобных карт порт DVI отсутствует на этой низкопрофильной модели, что не является незначительной потерей, поскольку максимальное поддерживаемое разрешение составляет 5120 x 2880 при частоте 60 Гц. ASRock также положила в комплект стандартную заднюю панель выводов на дисплей, что бы использовать ее в стандартном корпусе.
Доступность и цена ASRock Radeon RX 550 Low Profile 4 ГБ пока неизвестны. Стоит отметить, что стоимость продающихся сейчас видеокарт Radeon RX 550 начинается от 75 долларов.