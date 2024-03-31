В настоящий момент проходит этап бета-тесна новой функции, которая появится в игре после выхода обновления под номером 3.2

Krafton, разработчик PUBG Mobile, объявил, что популярная игра в жанре Королевской битвы скоро получит режим 120 кадров в секунду. Этот новый режим будет доступен в предстоящем обновлении версии 3.2, предлагая игрокам более плавный игровой процесс.

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Раньше PUBG Mobile предлагала максимальную скорость 90 кадров в секунду для более плавной игры. Теперь разработчики расширяют границы комфорта, вводя частоту 120 кадров в секунду. Однако официального подтверждения о том, будет ли эта функция доступна для устройств Android и iOS, пока нет.

Режим 120 кадров в секунду, скорее всего, будет оптимизирован для смартфонов высокого класса и среднего класса из-за повышенных требований к аппаратному обеспечению в следствие рендеринга игры с более высокой частотой кадров. Устройствам начального уровня может быть сложно поддерживать стабильную производительность при частоте 120 кадров в секунду даже при более низких настройках графики. Кроме того, большинство устройств начального уровня пока не поддерживают даже частоту 90 кадров в секунду.

Это обновление также касается игры BGMI (Battlegrounds Mobile India), индийскую версию PUBG Mobile. Ожидается, что в ближайшие дни BGMI также получит версию со скоростью 120 кадров в секунду, что приведет ее в соответствие с глобальной версией.

Бета-тестирование в настоящее время продолжается. Бета-тестеры сообщили о предупреждениях в игре о потенциальных проблемах с нагревом и повышенном расходе заряда батареи при использовании этого режима.

Чтобы режим 120 кадров в секунду действительно показал себя во всей красе, производителям смартфонов также необходимо будет оптимизировать свои устройства, чтобы в полной мере воспользоваться этой функцией.

Ожидается, что пользователи новейших флагманских смартфонов с мощными процессорами, такими как Snapdragon 8 Gen 2, без проблем смогут использовать режим 120 кадров в секунду. Аналогичным образом, iPhone с дисплеями с частотой 120 Гц также, вероятно, будут поддерживать новый режим.

Анонс режима 120 кадров в секунду состоялся вскоре после выпуска обновления PUBG Mobile версии 3.1, представившее несколько примечательных функций, в том числе новый тематический режим «Skyhigh Spectacle», действие которого происходит в небе с уникальными видами транспорта и стратегическими предметами.

Кроме того, игровой режим «Home» позволяет игрокам настраивать и строить свои собственные дома, исследовать дома других игроков и участвовать в различных мероприятиях, улучшая социальное взаимодействие. Также обновления Miramar, игрового процесса WOW и Metro Royale добавляют новые элементы, такие как городские районы, творческие возможности и приспособления для огнестрельного оружия, обогащающие общий игровой процесс.