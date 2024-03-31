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AMD готовит к выпуску новый ускоритель Instinct MI388X
Новинка уже появилась в списке SEC, но её характеристики пока остаются неизвестными

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 AMD представила новый ускоритель Instinct в недавней документации, поданной в SEC. Компания заявила, что этот процессор, как и другие топовые ускорители Instinct, не разрешен к поставке в Китай из-за ограничений, наложенных правительством США.

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 Учитывая суффикс «X», вполне вероятно, что Instinct MI388X является ускорителем искусственного интеллекта, а не другой высокопроизводительный APU, такой как M1300A. Вполне возможно, что MI388X — это специальный чип, предназначенный для конкретного заказчика, или продукт, ориентированный на определенный сегмент рынка. Возможно, это был еще один продукт, предназначенный для Китая, но, похоже, AMD также не получила разрешения на его экспорт в Поднебесную.

 AMD включила ускоритель Instinct MI388X в список из моделей MI250, MI300X и M1300A, ни одна из которых не разрешена к поставке в Китай или какие-либо страны группы D5, как указано в Бюро промышленности и безопасности США.

 Ранее AMD разработала специальный вариант, предназначенный для соблюдения экспортных ограничений в Китай. Этот вариант, получивший название MI309, был разработан в соответствии с правилами Министерства торговли, что позволяет AMD поставлять продукты серии Instinct на базе архитектуры CDNA3 в Китай. Однако MI309 также был признан слишком мощным, что побудило компанию отказаться от планов создания чипа, ориентированного на Китай.

 В настоящее время ни один из ускорителей CDNA3 для работы с искусственным интеллектом не может поставляться в Китайскую Народную Республику.

#amd #instinct mi300x #mi250x #instinct mi388x #mi388x
Источник: videocardz.com
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