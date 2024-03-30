Однако такой чести удостоятся только оптимизированные игры с поддержкой 4K при 60 кадров в секунду и технологии PSSR

После крупной утечки информации о еще не анонсированной игровой консоли Sony PlayStation 5 Pro, Insider Gaming раскрывает новые подробности об этом устройстве, которое предположительно уже находится в руках игровых студий в виде комплектов для разработки. В документах Sony также призывает разработчиков поддерживать новую технологию масштабирования PSSR, а также включать или добавлять в игры больше эффектов трассировки лучей.

реклама

Игры, соответствующие определенным критериям, могут продаваться с лейблом «Trinity Enhanced», как сказано сегодня, а после выхода консоли получат название PS5 Pro Enhanced. Стоит отметить, что это не первый раз, когда Sony использует подобную маркетинговую идею для улучшения игр, поскольку в прошлом улучшенные игры для PS4 Pro обозначались аналогичным образом.

Согласно сообщению, игры, поддерживающие PSSR и обеспечивающие качество изображения 4K и 60 кадров в секунду с добавленными или усиленными эффектами трассировки лучей, будут иметь именно такую маркировку. Кроме того, документы, упомянутые Insider Gaming, подтверждают, что консоль будет оснащена подсистемой памяти на 28% более быстрой и графическим процессором, который на 45% быстрее, чем текущая модель.

Также отмечается, что не стоит ожидать от PS5 Pro обещанного качества изображения 4K и 60 кадров в секунду во всех играх. В таких ожидаемых многими играх, как GTA 6, обеспечить такой опыт может оказаться непросто, особенно с учетом ограничений процессора на архитектуре Zen2. Sony решила не обновлять архитектуру процессора и увеличит тактовую частоту только на 10%.

Сообщается, что консоль Sony PS5 Pro будет оснащена специальным APU AMD Viola с 8 ядрами Zen2 и новой графикой RDNA3 с 60 вычислительными блоками. Хотя Sony не увеличивает объем системной памяти, она теперь будет работать со скоростью более 18 Гбит/с.

Дата выхода PS5 Pro пока не обнародована, однако слухи указывают на то, что самым оптимистичным сроком является ноябрь текущего года.