Студия в данный момент собрала необходимый штат из более чем 400 сотрудников

Верная своему слову, студия CD Projekt Red сформировала производственную команду из более чем 400 разработчиков, чтобы начать работу над The Witcher 4. Компания пообещала сделать это в январе, добавив, что будет использовать искусственный интеллект в разработке будущей игры. Однако один из руководителей разработчиков Адам Бадовски заявил, что ИИ не заменит людей, его просто используют для того, чтобы сделать разработку более эффективной и потенциально избежать ошибок, допущенных в Cyberpunk 2077.

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«Мы считаем, что ИИ — это то, что может помочь улучшить определенные процессы в производстве игр, но не заменить людей. Мы верим, что в будущем нам удастся избежать премьеры, подобной той, с которой мы столкнулись в Cyberpunk 2077», — объяснил Бадовски.

Действительно, команда, работающая над «Polaris» (кодовое название «Ведьмака 4»), выросла до 403 сотрудников, что составляет примерно две трети всего персонала CDPR. Многие из них постепенно перешли из команды, выпускающей обновления для Cyberpunk 2077. Однако штат значительно увеличился, учитывая заявление Бадовски, что к концу лета над Polaris будут работать 400 человек.

Несмотря на большой штат сотрудников, игра все еще находится на стадии подготовки к производству. Однако, поскольку команда достигла поставленной руководством цели по укомплектованию штата раньше запланированного срока, разработка проекта может выйти на полную мощность до второй половины 2024 года, а не позже, как ранее прогнозировал Бадовски.

Ведьмак 4 является лишь одним из нескольких проектов CDPR. Согласно этим планам, Polaris — это не просто Ведьмак 4, а начало новой трилогии Ведьмака. Компания также подтвердила Project Orion (продолжение Cyberpunk 2077) и Project Hadar, который, как предполагается, будет совершенно новым проектом. Студия также будет курировать стороннюю разработку римейка Ведьмака и неопределенного ролевого проекта по Ведьмаку от разработчика TBA, запланированного на более отдаленное будущее.

На данный момент слишком рано говорить о возможной дате выхода Project Polaris, но CDPR ранее заявляла, что планирует выпустить всю трилогию в течение шести лет. Если предположить, что на каждую игру уйдет два года, а первая выйдет в производство к сентябрю, то можно увидеть следующую игру осенью 2026 года.