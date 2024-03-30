Новинки выполнены в тематике популярного аниме-сериала и раскрашены в черно-золотые цвета

Во вторник, 2 апреля в продажу поступит совершенно новая версия видеокарты линейки Colorful iGame Vulcan в тематике аниме-сериала «Туманный холм пяти стихий» (Wu Shan Wu Xing - оригинальное название). Это еще один продукт, основанный на сериале, и еще один ускоритель, ставший результатом сотрудничества Colorful и Samsara Animations.

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В основе новой линейки будут лежать видеокарты Colorful RTX 4070 SUPER и RTX 4070 Ti SUPER iGame Vulcan, последних графических ускорителей от NVIDIA и Colorful. Как уже говорилось в начале, это не первый дизайн, посвященный популярному в Азии аниме-сериалу, но он будет первым, имеющим расцветку, включающую черную и золотую раскраску.

Как и предыдущие модели iGame Vulcan, новая версия будет оснащена съемным экраном, который позволит пользователям располагать его в вертикальном или горизонтальном положении. Сообщения предполагают, что новая модель будет включать уникальную анимацию запуска видеокарты. Однако у пользователей будет возможность либо полностью удалить экран, либо вручную настроить анимацию, используя GIF-файлы в соответствии со своими предпочтениями.

По имеющимся данным, Colorful iGame Vulcan RTX 4070 (Ti) SUPER Fog Hill из Five Elements Edition будет выпущена исключительно в Китае на самых популярных розничных платформах. В настоящее время пока неизвестными остаются цены на эту модель нет. Оба ускорителя поступят в продажу по предзаказу 2 апреля.