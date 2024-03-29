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В сеть попала информация на поставку процессоров AMD Granite Ridge с TDP до 170 Вт
В утечке упоминаются процессоры AMD Ryzen Granite Ridge на архитектуре Zen5 для настольных ПК с 6 и 8 ядрами и TDP до 170 Вт

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 После утечки информации о мобильных процессорах Strix Point и Fire Range на базе архитектуры Zen5 другой инсайдер под ником @momomo_us поделился новыми декларациями о поставках, подтверждающими предстоящую серию настольных чипов AMD.

 Один из манифестов напрямую относится к процессору Granite Ridge. Кроме того, на данный момент есть утечка о двух совершенно новых AMD OPN (кода продукта) и подтверждение 6- и 8-ядерных моделей. Более того, похоже, что процессоры для платформы AM5 следующего поколения будут иметь TDP 105 Вт или 170 Вт. Кроме того, AMD использует два степпинга кристаллов: AO или BO соответственно для обеих моделей.

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 AMD не подтвердила точную дату запуска своей серии настольных процессоров следующего поколения, однако, весьма вероятно, что больше информации о них можно будет получить на выставке Computex 2024, а серийные продукты будут запущены либо в третьем, либо в четвертом квартале. Таким образом, серия настольных процессоров следующего поколения может появиться примерно через два года после линейки Ryzen 7000.

 Что касается конфигураций, то следует ожидать до 16 ядер Zen5 и TDP до 170 Вт. В отличие от APU, которые также оснащены мощной графикой RDNA3 или RDNA3.5 и сопроцессорами XDNA, ожидается, что линейка Granite Ridge будет использовать тот же кристалл ввода-вывода, что и Raphael — архитектуру, основанную на ядрах Zen4.

 Новая серия будет поддерживаться всеми существующими материнскими платами с сокетом AM5, однако, по слухам, AMD, возможно, готовит новую линейку плат 700-й серии. Помимо поддержки более быстрой памяти DDR5, следует ожидать широкого внедрения новейшего стандарта WiFi-7.

#amd #процессоры #ryzen #процессоры amd #granite ridge
Источник: videocardz.com
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