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На этой неделе Igor's Lab опубликовала изображение процессора Intel Lunar Lake MX, которое доказывает, что производители ПК усиленно работают над созданием ноутбуков с процессорами нового поколения. Изображение также подтверждает, что Lunar Lake использует многокристальную конструкцию и поставляется со встроенной памятью LPDDR5X для максимально возможной производительности.
Компания Intel ожидает, что процессоры Lunar Lake обеспечат значительное повышение эффективности работы ее платформ благодаря инновациям в микроархитектуре. Согласно имеющейся информации, вычислительный кристалл Lunar Lake MX содержит восемь ядер общего назначения, включая четыре высокопроизводительных ядра Lion Cove и четыре энергоэффективных ядра Skymont для обеспечения правильного баланса между производительностью и энергопотреблением. Сообщается, что вычислительный кристалл также оснащен встроенным графическим процессором с 64 исполнительными блоками Xe2 на основе архитектуры Battlemage. Система также имеет AI-ускоритель NPU 4.0 и дополнительный кристалл, который подключается к основному с использованием технологии Intel Foveros и содержит различные функции ввода-вывода.
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Заметным изменением в подходе Intel, в случае с Lunar Lake MX, является использование технологического процесса TSMC N3B для вычислительного блока. Это знаменует собой существенное изменение традиционного подхода Intel к собственному производству высокопроизводительных чипов. Примечательно, что компания изначально планировала использовать свой производственный процесс Intel 18A для процессоров серии Lunar Lake, но Intel 18A не будет готов к производству до конца 2024 года, тогда как для массового производства сегодня используется N3B от TSMC.
В Igor's Lab также утверждают, что процессоры Intel Lunar Lake MX были разработаны совместно с Microsoft с упором на улучшение взаимодействия между программным и аппаратным обеспечением. Это сотрудничество показывает, что пользователи могут ожидать более эффективного использования возможностей ЦП, особенно в системах, работающих под управлением новейших и будущих версий операционных систем Microsoft.
Линейка Intel Lunar Lake MX ориентирована в основном на тонкие и легкие ноутбуки и, как ожидается, будет иметь 16 ГБ или 32 ГБ памяти LPDDR5X-8533, непосредственно интегрированной в корпус процессора. Этот дизайн направлен на минимизацию размера платформы и повышение производительности. Согласно прогнозам Intel на слайдах, опубликованных несколько месяцев назад, Lunar Lake MX, по оценкам, сэкономит от 100 до 250 квадратных миллиметров пространства по сравнению с традиционными конструкциями, в которых память находится вне корпуса процессора.
В зависимости от целевой мощности платформа Lunar Lake будет включать модели мощностью 8 Вт для безвентиляторных систем и модели мощностью 17–30 Вт с активным охлаждением.