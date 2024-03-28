Сообщается, что Intel тесно сотрудничает с Microsoft над оптимизацией грядущих чипов для операционной системы Windows

На этой неделе Igor's Lab опубликовала изображение процессора Intel Lunar Lake MX, которое доказывает, что производители ПК усиленно работают над созданием ноутбуков с процессорами нового поколения. Изображение также подтверждает, что Lunar Lake использует многокристальную конструкцию и поставляется со встроенной памятью LPDDR5X для максимально возможной производительности.

Компания Intel ожидает, что процессоры Lunar Lake обеспечат значительное повышение эффективности работы ее платформ благодаря инновациям в микроархитектуре. Согласно имеющейся информации, вычислительный кристалл Lunar Lake MX содержит восемь ядер общего назначения, включая четыре высокопроизводительных ядра Lion Cove и четыре энергоэффективных ядра Skymont для обеспечения правильного баланса между производительностью и энергопотреблением. Сообщается, что вычислительный кристалл также оснащен встроенным графическим процессором с 64 исполнительными блоками Xe2 на основе архитектуры Battlemage. Система также имеет AI-ускоритель NPU 4.0 и дополнительный кристалл, который подключается к основному с использованием технологии Intel Foveros и содержит различные функции ввода-вывода.

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Заметным изменением в подходе Intel, в случае с Lunar Lake MX, является использование технологического процесса TSMC N3B для вычислительного блока. Это знаменует собой существенное изменение традиционного подхода Intel к собственному производству высокопроизводительных чипов. Примечательно, что компания изначально планировала использовать свой производственный процесс Intel 18A для процессоров серии Lunar Lake, но Intel 18A не будет готов к производству до конца 2024 года, тогда как для массового производства сегодня используется N3B от TSMC.

В Igor's Lab также утверждают, что процессоры Intel Lunar Lake MX были разработаны совместно с Microsoft с упором на улучшение взаимодействия между программным и аппаратным обеспечением. Это сотрудничество показывает, что пользователи могут ожидать более эффективного использования возможностей ЦП, особенно в системах, работающих под управлением новейших и будущих версий операционных систем Microsoft.

Линейка Intel Lunar Lake MX ориентирована в основном на тонкие и легкие ноутбуки и, как ожидается, будет иметь 16 ГБ или 32 ГБ памяти LPDDR5X-8533, непосредственно интегрированной в корпус процессора. Этот дизайн направлен на минимизацию размера платформы и повышение производительности. Согласно прогнозам Intel на слайдах, опубликованных несколько месяцев назад, Lunar Lake MX, по оценкам, сэкономит от 100 до 250 квадратных миллиметров пространства по сравнению с традиционными конструкциями, в которых память находится вне корпуса процессора.

В зависимости от целевой мощности платформа Lunar Lake будет включать модели мощностью 8 Вт для безвентиляторных систем и модели мощностью 17–30 Вт с активным охлаждением.