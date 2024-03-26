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Microsoft тайно устанавливает Copilot на ПК
Приложение пока выборочно распространяется среди пользователей и находится в стадии предварительной версии

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 В декабре прошлого года Microsoft запустила специальное приложение Copilot для Android, предлагающее возможности чат-бота, аналогичные тем, которые пользователи получают от ChatGPT. Хотя компания еще не выпустила официальное приложение Copilot для Windows, последние события показывают, что Microsoft работает над тем, чтобы как можно скорее перенести свое программное обеспечение на настольные компьютеры.

 Как заметил немецкий технический сайт DeskModder, Microsoft начала автоматическую установку приложения Copilot в Windows 11. Новое приложение, похоже, не имеет никакой функциональности и пока содержит 0 байт данных. К счастью, пользователи могут удалить приложение, просто воспользовавшись встроенной опцией деинсталяции.

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 Проверить скрытую установку можно, перейдя в «Настройки», нажав «Приложения», а затем выбрав «Установленные приложения». Если оно уже установлено на устройстве, то будет указано как «Microsoft Copilot». Можно нажать кнопку меню из трех точек справа и выбрать «Дополнительные параметры», чтобы просмотреть более подробную информацию.

 Неясно, как приложение Copilot устанавливается в системах, в которых отключено автоматическое обновление, но оно появилось на тестовом компьютере после обновления браузера Edge до последней версии. Интересно, что в приложениях AppxManifest.xml Windows 10 указана как минимальная совместимая версия, а максимальная версия указана как Windows 12.0.0.0.

 Еще неизвестно, означает ли это, что Microsoft все-таки работает над Windows 12, или это устаревшая запись с того времени, когда компания фактически рассматривала возможность выпуска следующей системы Windows в этом году. Отмечу, что Microsoft недавно подтвердила отсутствие планов по выпуску Windows 12 в 2024 году и вместо этого выпустит версию Windows 11 24H2 Hudson Valley.

 Недавно Microsoft начала внедрять Copilot на большее количество устройств с Windows 10/11, что позволяет пользователям использовать функции искусственного интеллекта на своих настольных компьютерах. По данным компании, пользователи могут получить доступ к десяти запросам Copilot, прежде чем им потребуется войти в систему с помощью Microsoft ID. На данный момент эта функция все еще находится в предварительной версии, но включена по умолчанию в Windows 11 версии 23H2.

#windows 10 #windows #windows 11 #copilot #windows 11 23h2
Источник: techspot.com
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