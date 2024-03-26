Данные графические ускорители не предназначены для геймеров, а будут использоваться в промышленности и бизнесе

Похоже, что надежды на обновление графических процессоров Alchemist не оправдывают наши ожидания. Официального подтверждения пока не было, за исключением просочившихся дорожных карт, намекающих на такой ход развития событий. Однако компания Intel по-прежнему продолжает выпускать новые графические ускорители на основе текущей архитектуры.

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Самое последнее обновление информации появилось благодаря патчам, которые Intel сегодня разослала для графического ядра Linux. Идентификатор PCI 0x56BE, похоже, соответствует модели Arc A750E, а 0x56BF относится к графике Arc A580E.

Интересно, что ни одна из них не является ни мобильным, ни настольным графическим процессором. Скорее всего правда находятся где-то посередине. По словам авторитетного источника, известного как Bionic_Squash, эти идентификаторы связаны с серией Intel Arc Embedded. Эта серия предназначена для промышленных, деловых и коммерческих приложений, начиная от периферийных систем и заканчивая применением в больших интерактивных экранах. Понятно, что с этими задачами справляются и Arc A750E, и Arc A580E.

К сожалению, полные характеристики этих новых идентификаторов еще не подтверждены. Однако разумно предположить, что они будут похожи на мобильные варианты A750M и A580M.

На данный момент эти исправления представляют собой единственные обновления драйвера графического ядра. Будут ли они интегрированы в текущее ядро под номером 6.9 или отложены до следующего выпуска, пока остается неизвестно и ждет своего подтверждения от Intel.